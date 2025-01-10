宏美：昨晚與體育園接觸　對巴塞球賽於啟德舉辦有六至七成信心

宏美廣告娛樂公司早前發聲明指，被啟德體育園拒絕租場申請，令邀請國際知名球隊巴塞隆拿訪港的計劃受阻。事件其後不斷發酵，啟德方面指未收到宏美的申請文件，宏美方面反指體育園曾表示因技術問題無法傳送申請表格。



宏美行政總裁黃浩霆今早（10日）接受商業電台節目訪問，認為體育園內部資訊流通混亂，惟會繼續爭取舉辦活動，昨晚與園方有接觸，未有透露具體內容，但形容對球賽於啟德舉辦仍有六至七成信心。他稱，球賽會考慮包括邀請很大機會訪港的另一國際知名球隊利物浦與巴塞踢表演賽等。



黃浩霆在節目表示，早於去年1月，他已經就籌備賽事與啟德體育園「摸底」，當時得到園方正面回應。直至去年9至10月，他形容「事件開始有眉目」，更於12月24日與巴塞簽正式合約，並設違約金，期間亦與啟德方面接洽，但其後啟德稱其申請太遲，於本月8日傳電郵通知，稱因為技術問題而無法在去年12月28日向宏美傳送申請表格。

宏美拒透露賽事「合作夥伴」名稱 僅稱有股份關係

而宏美有一個「合作夥伴」，黃浩霆指，宏美聯同該合作夥伴與巴塞簽約，但他拒絕透露其名稱，僅稱與宏美是互相擁有股份的關係。該合作夥伴曾於上海舉辦一個邀請了意大利甲組足球聯賽球隊參與的4,000人活動。

黃浩霆提出了一些對啟德體育園的質疑。例如，他質疑比賽在今年7月舉辦，在1月溝通是否屬太遲，亦質疑啟德方面的程序：「唔通搞曼聯對皇馬，你都唔受理？」他認為體育園內部資訊流通混亂，所以發聲明是希望施加壓力，令體育園高層知悉事件。

對於事件未來走向，他指昨晚重啟了與啟德方面的對話，亦會尋求在香港大球場舉辦賽事的可能性。他強調，舉辦此活動非為牟取暴利，而是希望港人能享受盛事，亦有慈善性質。他表示，「所有嘢都冇絕對嘅」，仍對活動最終能在啟德舉辦有60至70%信心，更指其中一個方向為邀請巴塞與很大機會訪港的利物浦踢表演賽等。