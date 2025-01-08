廣告公司稱主辦巴塞隆拿7月訪港租啟德體育園遭拒　園方促交文件

聲稱是西班牙球隊巴塞隆拿（FC Barcelona）2025年7月來港作賽主辦機構的「宏美廣告娛樂有限公司」，周三（1月8日）發聲明指，被啟德體育園拒絕其場地租用申請，令此活動計劃受阻。啟德體育園表示，收到宏美查詢後，要求宏美提交申請文件，但至今尚未有收到。



聲稱一半訓練日門票免費派基層

宏美廣告指，巴塞隆拿足球隊本擬定在7月來港作賽，届時將有多名國際球星出賽，然而上月向啟德體育園提出場地申請時，卻遭到拒絕，令該比賽面臨不確定性。宏美強調巴塞隆拿來港無疑是一場體育盛事，呼籲啟德體育園重新審視場地申請。

宏美續指，如賽事能順利進行，在7月26日練習中，會向基層家庭和弱勢社群免費派發一半訓練日門票，激發他們對運動的熱愛。此外，將有一成正賽門票會定價為80元，讓不同階層的市民均能參與盛事。

啟德體育園：無收到申請文件

啟德體育園表示，曾收到宏美集團有關租用啟德體育園場地的查詢，園方其後向宏美要求提交申請文件，但至今尚未有收到。

宏美：啟德體育園晚上稱因電腦問題 要求交文件電郵未送達

宏美集團晚上補充解釋，今晚剛接獲啟德體育園通知，園方於2024年12月28日以電郵發出要求主辦單位填寫補充資料的申請表格，因啟德體育園電腦技術問題未成功送達。

宏美指園方以口頭形式通知拒絕申請

宏美集團其後再補充，公司自2024年10月起與啟德體育園溝通，於12月上旬接獲啟德體育園以口頭形式通知拒絕申請；其後於12月20日透過電郵再次跟進，並於12月27日與香港足球總會進行溝通。宏美稱合作夥伴已於12月28日提交相關申請表格予足總。

足總稱未有收到比賽申請 須先獲批才可租場

足總回應表示，未有收到過有關公司的比賽申請，也沒有就相關的比賽作出過任何的正式建議。足總表示，根據一般在港主辦收費賽事，主辦方需要獲得足總方面的批准，才可以向有關當局獲得比賽場地。

《香港01》早前報道，有傳啟德體育園拒絕巴塞租場，是因為主場館當日已租給另一支知名球隊利物浦。網上體育雜誌《The Athletic》上月報道，利物浦計劃夏天訪亞洲辦熱身賽，仍未決定選擇香港還是日本。如選擇香港，很大機會將於啟德體育園比賽。

宏美集團成立不足一年 僅有兩名董事

「宏美廣告娛樂集團」（Winman Advertising and Entertainment Group）於2024年2月成立，公司董事兼股東為葉凱銘和黃浩霆，二人於差不多同一時間有創立其他公司，其中一間名為「PM730 Advertising Limited」，葉凱銘於同年9月辭任。記者並未在網上找到更多關於「宏美」及其董事兼股東的更多資料。