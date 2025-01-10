六旬翁中一拳後腦著地亡　揮拳者見狀無求援即離開　認誤殺囚4年

兩名年過六十的男子參加女性朋友的生日會時，會上一對情侶爭執，兩男做「和事老」各幫一方，散場後爭吵繼續，任清潔工的六旬翁揮拳打另一方的六旬男面部一下，被打的六旬漢頭部著地昏倒，眾人見狀離開。途人見狀將受襲六旬翁送院，4日後不治。清潔工今(10日)在高等法院承認誤殺罪，並稱當時在盛怒中，不知後果如此嚴重。法官黎婉姬形容是「一拳奪命」案，斥被告打人後離開，屬加刑因素，判他入獄4年。



被告彭玉庭（64歲，清潔工）被控於2022年6月28日，在香港非法殺死馮志強(63歲)。

男死者馮志強中拳後倒地暈倒，頭部流血，但一眾朋友卻離開了現場。(資料圖片)

官斥被告事後無求助離開現場

法官黎婉姫判刑時指，本案源於一班長者就瑣事爭執，是一宗「一拳奪命」的悲劇。被告施襲後眼見死者倒地流血沒有意識，沒有求助之餘更離開現場，屬加刑因素，考慮到被告適時認罪有悔意，判監4年。

馮中拳即倒下後腦著地

案情指，被告及暱稱「四眼仔」的死者馮志強(下稱：馮)，與及其他人於2022年6月25日，在天水圍一間餐廳為女友人慶生，一班人飲了酒，席間一對情侶突起口角，被告及馮各幫一方。被告、馮和男友人在離開餐廳後仍未完爭執，在俊宏軒商場外繼續爭執。馮曾推了男友人一下，之後被告突然一拳擊中馮的臉，再打了馮一下。馮隨即倒下，後腦著地，頭部流血。

被告即與女友離開現場

被告與其女友很快離開現場，其他人亦逐漸散去，最終由路人報案。事發時有途人拍下事發過程，庭上播放片段，被告大叫一聲「X你老母」後揮拳打馮，馮倒地不起。

馮頭部重創多處出血

警方到場時馮躺在地上人事不省，頭部大量出血，被送往醫院治理。電腦掃描顯示，馮頭部重創，多處出血。他在深切治療部留醫，被發現患有高血壓，後來發展為中樞性尿崩症，留醫4日後死亡。驗屍報告指，馮的直接死因為頭部受傷和支氣管肺炎。

被告稱不知道後果會那麼嚴重

被告在警誡下稱在盛怒下打人，不知道後果會那麼嚴重。被告其後在錄影會面透露，他與馮只認識約1個月，兩人無私怨和金錢瓜葛。當晚他嘗試調停情侶和死者，他在商場外襲擊死者後感到驚慌而離開，強調他無意圖殺人，感到後悔。

案件編號：HCCC 173/2024