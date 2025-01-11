行車證續期｜平台更新有空窗期？警方執法如何知道？運輸署解疑惑

優化車輛牌照上月30日起實施，運輸署會向成功續領「行車證」車主發出列明最新有效期的通知書以及不再載有屆滿日期的新「行車證」而變成QR CODE二維碼。新「行車證」網上查詢平台每日會定時更新，但有車主指系統更新出現「空窗期」，即續牌後翌日早上8時才顯示，憂致執法人員有誤判。

運輸署今日（11日）在社交平台上解釋，執法人員使用的特定流動應用程式可實時查閱運輸署電腦系統內車輛牌照的最新屆滿日期，因此並不存在因查詢平台未更新而出現執法問題。



運輸署今日（11日）在社交平台上表示，執法人員使用的特定流動應用程式可實時查閱運輸署電腦系統內車輛牌照的最新屆滿日期，因此並不存在因查詢平台未更新而出現執法問題。（運輸署Facebook）

前油尖旺區議員陳嘉朗今日在社交平台上發文，指收到車主反映，新「行車證」網上查詢平台有關牌照到期日的數據不是實時更新，而需等續牌後的翌日上午8時前更新才可顯示最新狀況，他指這會出現一個空窗期，駕駛人士或會被警方或交通督導員誤當成行車證過期。

前油尖旺區議員陳嘉朗今日在社交平台上發文，指收到車主朋友反映，新「行車證」網上查詢平台有關牌照到期日的數據不是實時更新，會出現一個空窗期，駕駛人士或會被警方或交通督導員誤當成行車證過期。（陳嘉朗Facebook）

運輸署：執法人員特定流動應用程式可實時查閱車輛牌照最新屆滿日期

運輸署下午澄清，執法人員使用的特定流動應用程式可實時查閱運輸署電腦系統內車輛牌照的最新屆滿日期，並不存在因查詢平台未更新而出現執法問題。

網上查詢平台要求輸入「登記為車主日期」才顯示屆滿日為保車主私隱

運輸署指，優化車輛牌照實施後，至今運作暢順。署方會向成功續領「行車證」的車主發出通知書，列明車輛最新牌照的有效期作為紀錄；同時亦為車主提供網上平台作查詢的額外途徑，便利車主查閱其車輛牌照的屆滿日期。署方補充指，網上查詢平台要求查詢者輸入「登記為車主日期」才可顯示牌照屆滿日期，是為保障車主個人資料。

運輸署又說，署方一直就優化車輛牌照與警方緊密溝通，會密切留意實施情況。