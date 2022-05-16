運輸署擬擴大牌照服務電子化　推電子許可證、車輛牌照、駕駛執照

運輸署牌照事務處遭審計署批評續牌要排長龍後，署方向立法會提交文件，建議擴大牌照服務電子化，修例推出電子許可證、電子車輛牌照、電子駕駛執照等。同時，為打擊有人非法棄置車輛在政府土地，署方建議訂明就兩年沒有車輛牌照的車輛，登記車主若沒有在指定期間為該車輛續領車輛牌照，或取消該車輛的車輛登記等，即屬犯法。

署方預計，今年第四季起將實施電子許可證；2023年推行電子車輛牌照及自動化續領車輛牌照的處理程序；2024年推出電子駕駛執照及改善車輛登記及領牌制度安排。



▼4月22日 運輸署長沙灣牌照事務處續排長龍▼



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運輸署表示，計劃由2022/23 年起，分階段將網上服務延伸至超過20項服務，包括申請學習駕駛執照、駕駛執照複本、駕駛教師執照複本、國際駕駛許可證，以及駕駛考試排期信或駕駛考試結果的覆印本。

料今年第四季起 分階段推出電子許可證

運輸署計劃為大部分許可證推出電子版本，以「可攜式文件格式」（pdf）簽發，通過電子郵件發送給申請人。相關許可證包括車輛行駛許可證、禁區許可證、巴士專線許可證等。申請人將可自行列印電子許可證，並以現時紙本許可證相若的方式展示。許可證會增設二維碼，警員可通過流動裝置讀取二維碼核實。

署方預計，可在今年第三季將修例建議提交立法會審議，待通過相關的法例修訂並在完成系統提升後，由第四季起分階段實施上述電子許可證。

▼4月21日 運輸署金鐘牌照事務處排長龍▼



2023年推出電子車輛牌照

運輸署亦指，在擬議的電子車輛牌照措施下，紙本車輛牌照將不再載有屆滿日期。當車主獲發沒有屆滿日期的車輛牌照後，他們仍需每年為牌照續期，但無需於每次續領後更換新的紙本車輛牌照。此外，運輸署計劃簡化遞交續領車輛牌照申請時的證明文件，車主毋需再出示保險單等文件。

署方預計，今年下半年會向立法會提交電子車輛牌照的修例建議，待通過相關的法例修訂並在完成系統提升後，會於 2023 年推行電子車輛牌照，及邁向全面自動化的處理程序。

落實電子駕駛執照

同時，運輸署計劃落實電子駕駛執照，並預計於 2024 年推出。局方指，運輸署會繼續發出實體駕駛執照，而電子駕駛執照則以流動應用程式顯示，屆時電子駕駛執照可代替實體駕駛執照，駕駛執照持有人駕駛時，可自行選擇攜帶實體或電子駕駛執照。

運輸署計劃由2022-23 年起，分階段將網上服務延伸至超過 20 項服務。（資料圖片）

實施試驗計劃 推派籌輪候系統

此外，署方亦建議修例，訂明就兩年沒有車輛牌照的車輛，登記車主若沒有在指定期間為該車輛續領車輛牌照，或取消該車輛的車輛登記，或取得署長的豁免，即屬犯法。局方計劃於2024 年初實施新安排。

同時，九龍牌照事務處將在今年 5月底實施試驗計劃，就駕駛執照相關的服務推出派籌輪候系統，讓巿民無需停留在牌照事務處等候，以改善輪候櫃位的服務。