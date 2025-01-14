換新鈔｜經濟差市民照封千元利市派仔女　附滙豐中銀渣打換鈔詳情

三間發鈔銀行滙豐、中銀及渣打銀行今日（14日）起提供新鈔及迎新鈔兌換服務，其中位於旺角彌敦道的滙豐分行上午7時半起供市民換鈔，現場排隊人龍不少是長者。 有市民表示用了不足半小時便完成換新鈔，形容過程順暢。雖然經濟環境不晴朗，但有市民稱會照封大利市給兒女，又讚銀行換新鈔安排暢順。



三間發鈔銀行滙豐、中銀及渣打銀行今日（14日）起提供新鈔及迎新鈔兌換服務。位於旺角彌敦道的滙豐分行上午7時半起供市民換鈔，排隊人龍多為長者。（黃浩謙攝）

今早在旺角彌敦道滙豐分行排隊市民包括市民朱先生，他合共兌換了14,000元，包括數張千元大鈔。他指，利市都是封給指定的人，不會封給街外人，千元大鈔則預留給子女。他今年首次到旺角彌敦道的滙豐分行換鈔，約在上午8時到達，指現場已有不少人排隊。

另一位市民黎小姐則兌換20、50及100的紙幣，除了家人外，她指會派利市給相熟的酒樓侍應及保安員：「熟啲嘅咪50，冇咁熟嘅就20。」她在上午7時半到達，約20分鐘已排完：「好快，比想像中快好多。」她亦指不會因經濟不景減少利市金額：「畀開咁多就咁多啦，除非真係冇能力。」

市民黎小姐1月14日在滙豐銀行旺角分行兌換了面值20、50及100的紙幣，她指除了家人外，亦會派利市給相熟的酒樓侍應及保安員。（黃浩謙攝）

滙豐香港區財富管理及個人銀行 分區網絡聯席主管陳綺筠指，換新鈔的網上登記首日已爆滿。雖然今年人流與去年相若，但滙豐預備的新鈔的數量比往年微增。她亦表示，市民對新鈔的需求並沒因電子利市而減少。

三間發鈔銀行滙豐、中銀及渣打銀行今日（14日）起提供新鈔及迎新鈔兌換服務。（洪戩昊攝）

首三日提早營業時間至早上8時

為方便市民換鈔，三間發鈔銀行特別措施包括：

．提供換鈔服務的首三日，即1月14日至16日，提早營業時間至早上8時，並安排指定上述的額外營業時段，即早上8時至9時，專門提供換鈔服務；



．1月7日起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務，發鈔銀行會於下周內公布有關服務詳情；



．實施人流管理措施，例如在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。



▼2025年1月14日 滙豐銀行旺角彌敦道分行換新鈔▼



金管局建議，現金派利是的市民到銀行換鈔前，可先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，三間發鈔銀行會確保新鈔及「迎新鈔」供應，市民毋須在服務開首數天趕往兌換。

三間發鈔銀行滙豐、中銀及渣打銀行今日（14日）起提供新鈔及迎新鈔兌換服務。（黃浩謙攝）

滙豐銀行︰1.7起可在網上預約兌換新鈔套裝

滙豐銀行指定自動櫃員機提供20元及50元「迎新鈔」。旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心，以及3間覆蓋全港18個公共屋村的流動銀行將提供相關服務。

市民可在今年1月14日至28日，到滙豐分行兌換新鈔和「迎新鈔」。而今年1月7日起可在網上預約兌換新鈔套裝，以節省輪候時間。

市民亦可使用 PayMe或滙豐流動理財應用程式，經「轉數快」派發電子利是，向親友送上新年祝福。

滙豐銀行指定自動櫃員機提供20元及50元「迎新鈔」。（滙豐銀行圖片）

▼2025年1月14日 滙豐銀行旺角彌敦道分行換新鈔▼



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滙豐銀行每份新鈔套裝總值3000元或6000元

詳情如下︰



．由今年1月7日起，市民可經流動理財或滙豐香港網站，預約在今年1月14日至28日期間，到分行兌換新鈔套裝。每份套裝總值3,000元或6,000元。市民在成功預約後，會收到短訊確認。



．今年1月14日至16日，所有滙豐分行會提早一小時，在早上8時開始營業。僅離島分行、機場分行、日夜理財中心、商業客戶服務中心及流動銀行除外。



．今年1月14日至28日，市民可在早上前往分行即場取籌，於同日指定時間到該分行兌換新鈔。



此外，各滙豐銀行分行設有特快櫃枱兌換新鈔套裝，即使市民未取籌或網上預約，亦可在分行兌換「迎新鈔」。至於滙豐卓越理財尊尚及滙豐卓越理財客戶，可聯絡客戶經理預留新鈔，以便到選擇的時間及分行領取。