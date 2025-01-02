換新鈔2025｜滙豐渣打中銀1.14起供換新鈔、迎新鈔　一文看清安排

​農曆新年將至，金管局今日（2日）公布，滙豐銀行、渣打銀行及中銀香港的分行，將於1月14日至28日，提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。其中首三日會提早營業時間至早上8時，並安排指定上述的額外營業時段，即早上8時至9時，專門提供換鈔服務。



▼2024年1月25日 滙豐銀行旺角彌敦道分行換新鈔▼



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滙豐銀行、渣打銀行及中銀香港 1.14起提供換新鈔服務

金管局及三間發鈔銀行，包括滙豐銀行、渣打銀行及中銀香港的分行，將於1月14日至28日，提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。「迎新鈔」並非全新鈔票，但保持簇新，因此適合封利是之用。

金管局鼓勵市民利用電子支付方式派發利是，包括透過網上或手機銀行，使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務。派發電子利是簡單方便，可減少實體利是封和鈔票的用量，有助推動可持續發展。

本港主要銀行和電子支付營運商，將推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利是。市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。

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首三日提早營業時間至早上8時

為方便市民換鈔，三間發鈔銀行將採取適當的措施，包括：

．提供換鈔服務的首三日，即1月14日至16日，提早營業時間至早上8時，並安排指定上述的額外營業時段，即早上8時至9時，專門提供換鈔服務；



．1月7日起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務，發鈔銀行會於下周內公布有關服務詳情；



．實施人流管理措施，例如在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。



金管局建議，現金派利是的市民到銀行換鈔前，可先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，三間發鈔銀行會確保新鈔及「迎新鈔」供應，市民毋須在服務開首數天趕往兌換。