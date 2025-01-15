葡萄酒推薦｜法國聖瑪仕Saint Mas紅酒白酒　新年情人節乾杯首選

農曆新年和情人節將至，這兩個節日不僅是團聚與浪漫的時刻，也是表達心意的重要時機。應選擇甚麼禮物既有品味，又能傳遞心意？今年，不妨選擇連男神古天樂都強推兼代言的法國聖瑪仕（Saint Mas）葡萄酒，憑其卓越的品質和精緻的包裝深受歡迎，無論是紅酒還是白酒，都能輕鬆滿足不同場合和口味需求。



傳承法國精神 匠心佳釀

來自法國的精品葡萄酒品牌，聖瑪仕（Saint Mas）始終以法國的核心價值「自由、平等、博愛」為品牌理念，並將這份精神融入到每一款葡萄酒之中，傳遞出品牌對生活與文化的深刻理解。聖瑪仕（Saint Mas）的三款經典紅酒以法國國旗的「藍、白、紅」三色為標籤設計靈感，這不僅象徵著法國悠久的文化傳承，也賦予每一瓶酒獨特的寓意：藍色代表自由，象徵突破與希望；白色代表平等，象徵公平與團結；紅色代表博愛，象徵愛與分享的精神。這些價值不僅體現於每一款葡萄酒的設計，更是聖瑪仕（Saint Mas）傳遞給每一位品酒者的美好祝福。每一瓶聖瑪仕（Saint Mas）葡萄酒都承載著一段動人的故事，從釀酒師的匠心工藝到品牌的文化內涵，無不展現出這款法國精品酒的卓越品質。無論是與親友共享節日的溫馨時光，還是作為禮物傳遞心意，聖瑪仕（Saint Mas）都適合不過。

男神代言葡萄酒全港唯一一個有影帝代言葡萄酒品牌 送禮佳品夠晒新意

而一向對葡萄酒要求甚高的男神古天樂，在遊走法國多個不同酒莊後，最終揀選了聖瑪仕（Saint Mas）的葡萄酒。今年，聖瑪仕（Saint Mas）更迎來了品牌發展的重要一步，邀請了影帝古天樂擔任品牌代言人。古天樂憑藉其穩重低調的形象，多年來深受大眾喜愛，他的氣質與聖瑪仕（Saint Mas）追求的高雅內涵不謀而合。古天樂的代言，不僅進一步強化了品牌的高端形象，也讓聖瑪仕（Saint Mas）葡萄酒成為更多人心中的信心之選，無論用於節日自飲還是送禮，都更添一份格調與品味。聖瑪仕（Saint Mas）葡萄酒是全港唯一一個有影帝代言的葡萄酒品牌。

紅酒推薦：滿足不同場合的經典佳釀

聖瑪仕（Saint Mas）紅酒以其濃郁的層次感和多樣的搭配特性，成為農曆新年與情人節餐桌上的必備之選。無論是家人團聚的團年飯，還是情人節的浪漫晚餐，都能為你的用餐體驗增添更多層次。

藍標 Master 329：濃郁果香 搭配中式年菜首選

紅酒推介中的經典之作，Master 329 以 Grenache、Carignan 和 Mourvèdre 三種葡萄釀造，散發紅莓與黑莓的濃郁果香，伴隨些許香料氣息。單寧柔和，酒體平衡，入口順滑。這款紅酒特別適合搭配濃味的中式年菜，例如燒鵝、紅燒肉或蜜汁叉燒，能夠完美提升菜餚的鮮美層次，同時帶來高雅的餐桌體驗。

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白標 Master 503：豐厚酒體 西式烤肉與芝士絕佳搭配

這款由 Cabernet Sauvignon 和 Merlot 精心調配的紅酒，展現濃縮的紅莓與李子果香，並伴隨著微妙的烘烤與香料氣息。酒體豐厚而平衡，餘韻悠長，是搭配西式烤肉和濃郁芝士菜餚的首選，例如乳豬、烤羊排或焗芝士焗飯。這款酒也因其多用途的搭配特性成為紅酒送禮的熱門推薦，適合在新年或特別場合中，送給家人或朋友，體現品味與誠意。

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紅標 Master 1231：結構緊密 適合高端聚會高雅之選

作為聖瑪仕（Saint Mas）的高端代表作，Master 1231 由 Cabernet Sauvignon、Grenache 和 Syrah 精心釀造，帶來濃郁的黑莓、櫻桃與香草的複雜香氣。這款紅酒結構緊密，層次豐富，單寧成熟而細膩，餘韻悠長且有力。非常適合搭配濃味的佳餚，例如紅燒牛肉、黑椒牛排或烤羊排。在高端聚會或重要場合中，這款紅酒不僅能成為餐桌的焦點，更是新年禮盒中不可或缺的高端佳釀，彰顯送禮者的用心與品味。

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白酒推薦：浪漫之選 專為情人節而生

情人節的燭光晚餐怎能少了一款清新優雅的白酒？聖瑪仕 （Saint Mas）Master 214 白酒正是為此設計的完美選擇。這款白酒以 2 月 14 日情人節為靈感，象徵愛與浪漫。Master 214 散發著蜂蜜、柑橘與花香的氣息，酸度清爽，酒體輕盈，入口細膩優雅，搭配清蒸魚、海鮮拼盤或白朱古力甜品尤為出色。無論是在燭光下與摯愛舉杯，還是在新年家宴中享用，這款白酒都能為你的特別時刻增添一份法式浪漫。作為白酒推介中的熱門之選，Master 214 是情人節傳遞愛意的理想佳釀，讓濃濃情意伴隨每一杯酒香傳遞。

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新年禮盒推薦：送禮更顯心意與品味

為了迎接農曆新年與情人節，聖瑪仕（Saint Mas）推出了兩款精美禮盒，無論是送給家人、朋友還是摯愛，都能成為最具心意與品味的選擇。

古天樂簽名「限定」豪華版禮盒 售價：$498

包含 1 支紅酒 + 2 隻水晶杯，送開瓶器及小冊子。這款禮盒設計簡約高雅，適合送給家人或朋友，為新年或情人節增添儀式感。

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古天樂簽名「限定」禮盒裝 售價：$788

包含 3 支紅酒 + 2 隻水晶杯，附送開瓶器及小冊子。這款禮盒更適合大型聚會，或作為特別重要的禮物，體現送禮者的用心與誠意。豪華裝華麗之餘更有古天樂簽名，絕對值得保存

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為歡慶農曆新年與情人節，聖瑪仕（Saint Mas）推出限時優惠活動！即日起，《HK01》讀者凡於 WhatsApp 下單或於 MQ Wine Shop 官網購買，在優惠碼欄輸入「Saintmas_01」，即可享受全單減$50兼免運費的專屬優惠！名額有限，先到先得！

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