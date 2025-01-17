PAObank積極實踐企業社會責任　號召中小企推動可持續發展

儘管在科技的急速發展下，各行各業近年紛紛迎來突破性成長，但在追求經濟效益之餘，企業亦要考慮其營運對社會和環境的影響，即是「企業社會責任（CSR）」。PAObank作為香港八間數字銀行之一，在經營本業時，就已一直堅守普惠金融的初衷，降低銀行服務的門檻，提高服務的包容性，透過開發更多元化的產品和金融科技服務，為中小企客戶提供適切高效的金融服務。截至2024年6月30日，在PAObank成功批核的貸款案例中，32%的中小企業獲得了首筆銀行貸款，10%經營未滿3年的初創企業獲得了無擔保貸款。在金融以外，PAObank更將普惠金融這份精神延續至社區其他層面，通過與各大非牟利機構及社企合作，參與不同社區服務及環保項目，實踐企業社會責任，推動社會包容！



持續支持惜食堂 身體力行參與食物回收及援助工作

PAObank「普惠金融」理念的根基是以人為本，而這份價值觀亦同樣體現於PAObank貢獻社會的行動之中。PAObank一直認同惜食堂「停止浪費、 解決飢餓、以愛相連」的宗旨，過去兩年持續支持惜食堂的食物回收及援助工作。去年的農曆新年，銀行更向員工收集節日的過剩食物，再交予惜食堂進行回收，在普天同慶的佳節之下，不僅減少了食物浪費，更讓需要幫助的人士感受到社會的關懷與溫暖。

PAObank一直認同惜食堂「停止浪費、 解決飢餓、以愛相連」的宗旨，過去兩年持續支持惜食堂的食物回收及援助工作。

此外，作為全港第一間中小企專屬數字銀行，PAObank在7月至9月聯合其他中小企，加入食物回收的行列，透過實際行動一起減少食物浪費，共同推廣「惜食文化」。而於11月，PAObank亦到訪了惜食堂位於深水埗的社區中心，為有需要的長者送上熱飯餐，宣揚關愛訊息。團隊希望透過實體行動，喚起社會對於弱勢群體的關注，並身體力行投入到社會服務中，共同打造一個更加平等的社會環境。

PAObank於11月到訪了惜食堂位於深水埗的社區中心，為有需要的長者送上熱飯餐，宣揚關愛訊息。

PAObank動員團隊參與減廢行動 共建綠色未來

PAObank的數字銀行定位，本身已經比傳統銀行節省能源，不但有效提升了銀行服務效率，亦能降低對實體資源的需求，從而減少營運所產生的碳足跡。然而，PAObank希望再為環境多走一步，與不同關注環保議題的非牟利機構及社企聯手舉辦活動，邀請員工身體力行一同參與WWF-Hong Kong「地球一小時 2024」和 元洲仔自然環境保護研究中心的「海玻璃工作坊」，更動員公司上下參加「月餅盒回收大行動」及「咖啡渣升級再造工作坊」。

環保社企「綠行俠」咖啡渣升級再造工作坊

PAObank聯合環保社企「綠行俠」舉辦咖啡渣升級再造工作坊，和員工一起以咖啡渣再製的花盆及肥料進行種植，善用咖啡渣孕育新生命。員工不僅可以了解更多咖啡渣的來源和用途，更可藉此加強減廢意識，並將環保理念融入日常生活。

PAObank聯合環保社企「綠行俠」舉辦咖啡渣升級再造工作坊，和員工一起以咖啡渣再製的花盆及肥料進行種植。

「綠領行動」月餅盒回收大行動

在中秋節期間，PAObank參與「綠領行動」的月餅盒回收大行動，邀請員工將使用過的月餅盒帶到公司指定的回收點，透過提供便利的回收服務，減少節日期間的廢棄物。回收的月餅盒則被送往政府認可的回收場進行循環再造，轉化為再生原材料後製成環保產品或其他有用的物品。

PAObank參與「綠領行動」的月餅盒回收大行動，邀請員工將使用過的月餅盒帶到公司指定的回收點，減少節日期間的廢棄物。

展望將來，PAObank將繼續貫徹「普惠金融」的理念，不僅助力中小企的升級轉型，更積極實踐社會責任，推動社會包容。另一方面，銀行亦將繼續以中小企最佳拍檔的角色，鼓勵更多中小企加入可持續發展的行列，為建設更美好的社會而努力。

（資料及相片由客戶提供）