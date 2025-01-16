中性打扮女食客食肆等位被捏臀 男侍應非禮罪成 避談事件囚7天
撰文：朱棨新
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打扮中性的女食客前年光顧旺角妹記大排檔時，疑遭男侍應從後捏兩邊臀部。男侍應早前經審訊被裁定非禮罪成，案件今（16日）在西九龍裁判法院判刑。裁判官何慧嫻判刑時指，被告摸事主的私人部位，顯示他不尊重他人。此外，但報告透露被告被問及事件時「乜都唔肯講」，感化官認為被告迴避談及案件，亦未有展示悔意，裁判官判他監禁7天，但准被告4000元保釋等候上訴。
被告胡志榮，55歲。他被控於2023年12月3日，在旺角通菜街妹記大排檔非禮女子X。
事主X等位時被人雙手捏臀
女事主X早前供稱，她和3位朋友案發日下午5時許在涉案的大排檔用膳。她和友人商量座位安排時，她感到有雙手放在其臀部位置約1至2秒，並捏她的臀部。X回頭一看，發現被告雙手垂低，並走向廚房，X即質問：「咩事呀﹗」被告未有理會繼續走開，X遂向大排檔職員投訴，惟職員沒有行動，她遂報警求助。
辯方求情指事主Ｘ與一般非禮案不同
辯方求情時承認，報告指感化官每次與被告談及案情時，被告都不想多談。惟辯方強調，本案涉案時間短，被告非預謀犯案，似乎是機會主義者。且X亦承認她的打扮中性，與一般非禮案事主女性化的形象不同，並望能判處感化。
被告被問案情時乜都唔肯講
裁判官指，感化官提問時被告採迴避態度，「乜都唔肯講」，亦未展示悔意，未能安心判處感化令。辯方即要求短期監禁，又指案件未對X造成深遠影響。
官指被告不尊重別人
裁判官判刑時指，本案非最重類別，但被告摸事主的私人部位，顯示他不尊重人。感化報告顯示被告採取迴避態度，不接納感化官監管，亦認為被告未有反省和改變自己，故判囚7天。
案件編號：WKCC3488/2024
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