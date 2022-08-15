Hello Kitty藏屍案被告之一　 侍應涉非禮朋友女兒罪成　 判囚1年

中年侍應涉於去年12月在住所內，藉詞替朋友的10歲女兒「按摩」，伸手入女童衣服內掃及捏其胸部。他否認控罪受審後，今（15日）在西九龍法院被裁定罪成，裁判官施祖堯拒絕接納被告的證詞，指其說法有前後矛盾之處，並斥被告在未獲同意下伸手入女童內衣下按摩胸部，其行為完全超越了按摩及玩樂的界線，判他監禁1年。而判刑時更揭露，被告曾干犯誤殺罪。據悉，該案為轟動一時「Hello Kitty藏屍案」，他於2004年被判囚18年，於2011年獲釋。



被告梁勝祖（48歲，侍應）被控於2021年12月4日，在天水圍某單位猥褻侵犯10歲女童X。

裁判官指女童X的反應屬情理之中

施官引述辯方指，X聲稱遭非禮後，不但留在被告家中用膳，更沒有即日將事件告知身邊的人，質疑其與正常被非禮的反應不同。惟施官認為，X在案發時年僅10歲，其反應與認知與成年人有別，故不能預期被人揭開上衣便反抗，再加上被告與X一家相識多年，被告為X信任的人，故X當時的反應屬情理之中，認為X的供詞清晰合理、沒有有矛盾之處。

裁判官續指，被告在會面紀錄時自言沒有為X按摩；在庭上又改口有按摩，但沒有碰X胸部，被告對此辯解為案發時沒有認真為X按摩，故以為非正經的按摩不屬按摩，施官斥其說法在關鍵情節上前後矛盾。另被告聲稱當時只用手按摩了一會，便改以腳踭踏和踩X的背部，惟施官認為即使X年紀小也能分辨手與腳，且質疑以腳按摩如何能讓兒童舒服，以達至被告聲稱想讓兒童安靜的效果。施官指被告的供詞不合情理，拒絕接納其口供。

被告曾因誤殺罪被判囚18年 於2011年獲釋

施官續指，被告作為一名男性，雖獲同意按摩，但在未獲同意下伸手入X內衣下按摩胸部，其行為完全超越了按摩及玩樂的界線，終裁定其罪成。施官考慮到被告與X年齡相距38載，X稱呼被告為「祖哥哥」，可見視對方為長輩，但被告卻利用X的信任犯案。另被告於2004年因誤殺被定罪，現已服刑完畢，法庭固然不會因而在本案加重其刑責，但不能奢求法庭以寛容方式處理，終判被告囚12個月。

據悉，被告干犯的誤殺罪為轟動一時「Hello Kitty藏屍案」。他經審訊後於2000年被裁定誤殺罪成，與另外兩被告同被判處終身監禁。被告之後申請上訴得直，案件獲發還重審。他於2004年重審時改為認罪，被判囚18年，於2011年獲釋。

案件編號：WKCC 977/ 2022