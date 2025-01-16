行車路裝攝錄機捉車上亂拋垃圾擴至全港　試驗計劃成功辨識14個案

食物環境衞生署今日（16日）表示，為打擊從車上亂拋垃圾違規行為，食環署去年十一月在旺角和深水埗區的行車路段中央分隔帶試行安裝網絡攝錄機，利用錄像資料檢控違規的登記車主或相關人士。由於試驗計劃效果理想，食環署會把計劃擴展至全港各區的合適道路位置，以加強執法效率。

過去兩個月，食環署在旺角和深水埗區內四個地點的中央分隔帶設置網絡攝錄機，成功辨識十四宗亂拋垃圾如膠樽、紙巾、煙包等的個案。署方會利用錄像搜集到的資料，向相關人士提出檢控。食環署呼籲道路使用者保持道路清潔，垃圾應待下車後丟棄到合適的地方。根據《公眾潔淨及防止妨擾附例》（第132BK章），任何人士從指明車輛拋擲垃圾，最高可被判罰款二萬五千元及入獄六個月。



根據《公眾潔淨及防止妨擾附例》（第132BK章），任何人士從指明車輛拋擲垃圾，最高可被判罰款二萬五千元及入獄六個月。（資料圖片/黃偉民攝）

為打擊從車上亂拋垃圾的違規行為，食環署去年十一月推出試驗計劃，在旺角和深水埗區的行車路段中央分隔帶試行安裝網絡攝錄機，利用錄像資料檢控違規的登記車主或相關人士。食環署今指由於試驗計劃效果理想，會把計劃擴展至全港各區的合適道路位置。

食環署指，留意到有不負責任的司機或乘客會從車上亂拋垃圾，既影響環境衞生，更有機會對其他道路使用者造成危險，亦會加重清潔人員到道路中央分隔帶清理垃圾的負擔。

旺角和深水埗成功辨識十四宗亂拋垃圾如膠樽、紙巾、煙包等的個案

過去兩個月，食環署在旺角和深水埗區內四個地點的中央分隔帶設置網絡攝錄機，成功辨識十四宗亂拋垃圾如膠樽、紙巾、煙包等的個案。署方會利用錄像搜集到的資料，向相關人士提出檢控。

食環署稱會持續應用科技提升服務和執法效率。現時，食環署已廣泛在非法棄置垃圾黑點安裝網絡攝錄機，配合人工智能協助偵測和搜證工作，打擊非法棄置垃圾的行為。上述試驗計劃是首次將網絡攝錄機應用於道路中央分隔帶上。

最高可被判罰款二萬五千元及入獄六個月

食環署呼籲道路使用者保持道路清潔，垃圾應待下車後丟棄到合適的地方。根據《公眾潔淨及防止妨擾附例》（第132BK章），任何人士從指明車輛拋擲垃圾，最高可被判罰款二萬五千元及入獄六個月。

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