打擊垃圾蟲｜亂拋垃圾定額罰款今增至$3000　店舖阻街等罰金一覽

咪做垃圾蟲！經修訂的《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章）（《定額罰款條例》）今日起（22日）生效，亂拋垃圾、隨地吐痰等4項罪行定額罪款調高一倍至3,000元，針對店舖的「公眾地方造成阻礙」及「非法擺放廢物」就上調三倍至6,000元。6項罰行新罰款金額一文看清。



由 1,500 元調高至 3,000 元罰行：

‧未經准許而展示招貼或海報；



‧將扔棄物或廢物棄置在公眾地方；



‧ 在公眾地方吐痰；



‧ 犬隻糞便弄污街道；



由1,500元調高至 6,000元罰行：

‧店舖在公眾地方造成阻礙



‧店舖非法擺放廢物



「清潔龍阿德」提醒如果將垃圾棄置於廢屑箱旁邊或者頂部，等同於亂拋垃圾，同樣會被罰款。（「清潔龍阿德」Facebook專頁）

食物環境衞生署清潔香港大使「清潔龍阿德」最新亦在Facebook專頁提醒，如果將垃圾棄置於廢屑箱旁邊或者頂部，等同於亂拋垃圾，同樣會被罰款，他又唔提大家，今日起，亂拋垃圾定額罰款會增加一倍到3,000元：「唔想俾人罰就有啲公德心，好好咁棄置垃圾啦。」

食物環境衞生署早前在多區宣傳教育，向外傭、商戶及其他市民派發宣傳單張，呼籲守法及配合政府持續改善環境衞生和市容的工作。該署發言人表示，食環署已設有執法指引，並會不時更新及優化，亦已加強前線人員的培訓和裝備，協助前線人員履行職責。