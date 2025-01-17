確診乳癌菲傭稱遭無理解僱　失本地醫療福利　僱主會指或殘疾歧視

有協助外傭的工會發起眾籌，幫助一名確診乳癌的菲傭，事主稱確診後遭無理解僱（terminated without proper cause），因此失去享用本地公共醫療服務權利，每次化療費用由80元增至5,100元，增加63倍，比外傭每月最低工資4,990元還要高。



香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，目前個案細節不多，未能作出評論；不過她指解僱患病外傭，有可能觸犯《僱傭條例》及《殘疾歧視條例》，提醒僱主應與外傭溝通，若外傭願意解約，亦應「白紙黑字」作紀錄，保障雙方。



網上有人發起眾籌，指菲傭Noelyn確診乳癌後遭無理解僱（terminated without proper cause），化療導致脫髮。（眾籌網站照片）

乳癌3期 指控僱主無理解僱 工會：多年來有多宗類似個案

眾籌內文指，菲傭Noelyn Patricio Arzaga早前確診第二期乳癌，但因延誤治療而惡化成第三期乳癌，並需接受化療。Noelyn請病假期間，仍被僱主要求繼續工作，後來病情惡化，更遭無理解僱（terminated without proper cause）。

香港亞洲家務工工會聯會稱，過去數年接獲很多外傭因患癌而遭解僱的個案。內文稱，Noelyn的故事反映不少外傭面對的困難，他們若不是接受醫療，就要取悅僱主，以保住工作和留在香港的簽證。

網上有人發起眾籌，指一名菲傭Noelyn疑因確診乳癌，遭無理解僱（terminated without proper cause）。（眾籌照片）

解僱後失公共醫療福利 每次治療費大增 盼眾籌解燃眉之急

內文指，Noelyn目前需接受3項化療，下一次治療日期為1月27日。來港工作的外傭因持有工作簽證，每次治療費用僅需80元；但與僱主的合約終止後，將失去享用本地公共醫療服務的權利，費用比原先高63倍，每次治療需付5,100元。內文又提及，Noelyn所居住的菲律賓家鄉缺乏完善醫療設施，她亦無法承擔相關費用，故將發起眾籌，目前籌得約15,000元。

發文者提倡，被解僱外傭在香港期間可繼續享有公共醫療服務，若外傭被無理或非法解僱，他們可以留在香港並向法院上訴。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒。（受訪者提供圖片）

家庭傭工僱主協會：有僱主急用 在未有驗身報告下簽約

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，目前個案細節不多，未能作出評論。不過她強調，若僱主因外傭患癌而將其解僱，或不再續約，有可能觸犯《僱傭條例》及《殘疾歧視條例》。

翻查《僱傭條例》，除因僱員犯嚴重過失而將其即時解僱外，僱主不可在僱員放取有薪病假期間解僱僱員，一經定罪，最高可判罰款10萬元。

容馬珊兒稱，外傭來港工作提交驗身報前需告，不過過往有僱主因急聘外傭，亦不熟悉相關條例，在未檢查驗身報告的情況下便簽訂合約。她指這類情況「久唔久有一單」，常見於獨居長者僱主身上。她又說，不排除部份個案涉及中介隱暪或誤導，「有中介訛稱當地驗身報告未必真實，說服僱主先簽訂合約，並稱稍後才提交另一份在香港的驗身報告。」

她提醒僱主應與外傭溝通，若外傭願意解約，應「白紙黑字」作紀錄，保障雙方。僱主亦不應隨便終止合約，並應指示外傭求診，讓醫生判斷是否仍有工作能力，按照法例安排有薪病假。解約後，僱主應向外傭支付所有費用，包括長期服務金等。

眾籌網站：https://gogetfunding.com/domestic-worker-fired-for-doing-cancer-treatment-urgent-cancer-care-for-noelyn/