外傭工會接僱主剋扣工資投訴　勞工處關切稱去年發3張定罪傳票

香港亞洲家務工工會聯會（FADWU）周日（15日）表示，過去兩年接獲8宗外傭疑被僱主剋扣工資的個案，部份人更被沒收護照、未提供法定假期等待遇，甚至有人4個月無糧出。勞工處回覆媒體時稱，當局嚴厲執行《僱傭條例》，如有足夠證據定必對違規僱主提出檢控。處方又稱，去年曾發就僱主因非法扣薪被定罪發出3張傳票。



勞工處強調嚴厲執行《僱傭條例》，如有足夠證據定必對違規僱主提出檢控。（資料圖片/羅君豪攝）

勞工處指出，外傭現時每月「規定最低工資」為4,990元，僱主短付屬嚴重罪行，一經定罪最高可罰款35萬元及監禁3年。如外傭懷疑僱傭權益被剝削，應盡快向勞工處求助。處方強調，外傭與本地僱員一樣，同受《僱傭條例》及其他勞工法例的保障，包括「規定最低工資」、僱主提供的免費住宿、免費膳食、免費醫療和往來原居地旅費等。

去年處理873宗申索 逾70%獲成功調解

勞工處去年共處理873宗涉及外傭的申索個案，申索者包括僱主及外傭，其中逾70%經處方調停後達成和解。

香港亞洲家務工工會聯會（FADWU）周日指出，過去兩年接獲的8宗個案，傭工收到的工資均少於規定，有人甚至長達4個月未獲出糧及放假，甚至遭僱主虐打。這些個案的僱主以印度和尼泊爾裔佔多數。