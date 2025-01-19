調查指近三成中學生自覺已躺平　有學生稱躺平仍會工作：唔係乞兒

近年不少青少年對未來持消極態度、選擇待在舒適圈，「躺平」現象引起社會關注。香港基督教女青年會今（19日）發表研究結果，27%受訪中學生自覺已「躺平」，當中更有高於四成人「躺平」超過一年。

有就讀文憑課程的年青人因中學時期，讀書的努力付出與成績收穫不成正比，決定躺平，認為躺平後感到開心和自由。他說，躺平非等於什麼都不做，同樣需維持基本生活需求，「我哋係躺平、唔係乞兒」。



躺平後感開心和自由 「我哋係躺平、唔係乞兒」

現年18歲的阿偉（化名）自就讀中三起已有躺平的想法，「嗰陣時就上網課啦，我好認真咁抄筆記嘅，但佢（老師）就覺得我玩緊」。他又認為，成績上溫書與否的結果相差無幾，遂決定「躺平」。阿偉喜歡沖咖啡和打機，他稱「躺平」後感到開心，「比較自由，唔會畀溫書阻住我啲時間、可以做到我想做嘅嘢」。

阿偉現時就讀社會服務相關的基礎文憑課程，自認為屬「無望」型躺平人士。他指，曾在去年暑假參加機構舉辦的試工計劃，擔任工作助理，遇到很多社工，認為社工能幫到人，很有意義，故啟發他報讀相關課程。對於未來，他期望可以找到輕鬆、無壓力及職場文化友善的工作。至於社會上對「躺平」的負面標籤，阿偉認為，躺平非等於甚麼都不做，同樣需維持基本生活需求，「我哋係躺平、唔係乞兒」。

近三成中學生自覺躺平 近五成人支持朋友躺平

「躺平」泛指年輕人逃避問題的態度，常見的「躺平」行為包括懶散、輕鬆過活、不做功課和不想社交等。香港基督教女青年會於2024年9月至11月對「躺平」的印象，以問卷調查形式訪問了990名中一至中六學生，當中有46%有接受政府經濟援助（包括綜援、學校書簿津貼計劃、關愛機金）；受訪學生中有45%為男生、55%為女生。

對於躺平的印象，調查結果顯示，52.6%人認為「中立」、34.8%認為「負面」、12.6%人認為「正面」；更有48%人稱為支持朋友「躺平」。另有27%受訪學生自覺已經「躺平」，當中52.4%為初中生、47.6%為高中生。至於「躺平」的時間，接近三成受訪學生已「躺平」1至3個月，更有超過四成學生「躺平」超過一年。

機構將「躺平」劃分成6大類型，分別為「舒適」型，躺平是個人自由，是平衡利弊後的決定；「無家庭計劃」型，不打算生兒育女、結婚及置業；「無方向」型，不知道讀書的意義、未知個人興趣；「無望」型，曾經努力但不成功；「壓力」型，學習壓力大、想重整自己方向；「社會環境」型，躺平是受社交媒體影響，認為將來可以依賴父母。當中最多受訪學生屬「舒適」型躺平，佔53%。

機構：勿為「躺平」貼負面標籤 冀先理解背後想法

研究分析指，「躺平」是社會現象，亦是中學生面對壓力的其中一種回應方法。機構又認為，中學生「躺平」的想法不是恆久不變，而會隨着不同人生經驗及成長閱曆而改變。機構建議，社會大眾先理解中學生背後想法，不要急於責備；同時鼓勵中學生多元發展，出路或成功定義不只局限學術成就或考試成績。

女青總主任（青年及社區服務）郭義聰強調，社會不要為「躺平」貼上負面標籤。（盧翊銘攝）

女青總主任（青年及社區服務）郭義聰強調，社會不要為「躺平」貼上負面標籤，「亦都唔好妖魔化咗佢」。他說，中學生有個人想法和打算，「不過可能呢刻佢好想有個休息，或者甚至乎呢刻佢冇咩目標」。他又期望，社會大眾多接納年輕人，「多啲機會、多啲時間畀佢哋追夢」。