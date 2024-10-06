調查｜青年有意置業　六成拒為申公屋躺平　團體倡設首置免息貸款

公屋聯會、香港青年會、九龍青年聯席會議及新界聯會今（6日）公布「香港青年住屋期望2024意見調查」分析報告。調查顯示，接近六成受訪者不會為符合申請公屋資格而「躺平」，反映「為公屋而躺平」並非主流社會現象。



對於坊間批評年輕人為住公屋減薪「躺平」，關注組織認為，年輕人有置業意願，若看到公屋外的其他置業機會，便不會將公屋視為唯一選擇。



公屋聯會、香港青年會、九龍青年聯席會議及新界聯會公布「香港青年住屋期望2024意見調查」分析報告。（周令知攝）

四間機構在今年9月5日至27日期間，透過社交平台Facebook發佈問卷，以了解青年人對住屋的需求及期望。調查的受訪對象是18至40歲的香港青年，共收回367份網上問卷。

公屋聯會、香港青年會、九龍青年聯席會議及新界聯會公布「香港青年住屋期望2024意見調查」分析報告。（周令知攝）

超過六成受訪者認為擁有獨立居所極重要

調查結果顯示，近六成受訪者不會為符合申請公屋資格而「躺平」，但對於「躺平」現象，有超過84%受訪者認為是因為私人樓宇售價脫離青年負擔能力。有接近63%受訪者表示有一個獨立居所的重要性為10分；67%受訪者表示希望在置業時，購買「私人住宅」。另外，接近40%受訪者希望政府能提供更多單身青年獲配公屋機會，以幫助年輕人獲得獨立居所。

張琪騰認為，若年輕人能看到公屋外的其他置業機會，便不會將公屋視為唯一選擇。（周令知攝）

年輕人俱置業意願 不會視公屋為唯一選項

行政長官李家超早前在行政會議前會見傳媒，談及年輕人輪候公屋現象，指部份年輕人不應為輪候公屋，刻意令自己收入符合公屋的標準。

關注青年住屋聯席副召集人張琪騰表示，年輕人有想置業的意願，若他們能看到公屋外的其他置業機會，便不會將公屋視為唯一選擇。公屋聯會總幹事招國偉則指，目前單身人士公屋配額不足一成，如青年人沒有條件購買居屋，可透過先入住公屋再拿到「綠表」，將來可再作其他置業考慮。

招國偉指，若青年人沒有條件購買居屋，可透過先入住公屋再拿到「綠表」置業。（周令知攝）

倡改善房屋政策 助年輕人置業

就問卷調查結果，機構向政府提四點建議，包括落實推行「青年未來置業儲蓄計劃」，擴闊置業階梯；推出「首置免息貸款」先導計劃，幫助青年人上車；增加資助房屋項目及一人申請配額比例，適量增加青年人的居屋配額比例至不少於兩成，讓資助出售房屋的階梯更能針對不同人士的置業需要；提供稅服優惠減輕青年置業成本及鼓勵生育，減輕青年人首置開支。