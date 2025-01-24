「中醫藥發展基金」助力中成藥企業升級轉型　支援業界拓展市場

政府一直致力推動中醫藥高質量及全方位的發展，設立中醫藥發展基金（基金）正是其中一項重要的政策措施。作為首個特別為支援中醫藥發展而成立的專項基金，自2019年6月正式啟動以來政府已先後注資共十億元，並透過推出不同範疇的資助計劃，惠及中醫藥界不同層面的持份者，全面推動香港中醫藥發展。



在基金的支持下，多間中成藥企業已成功獲得資助以應對經營挑戰，全面提升其產品質量及市場競爭力。

提升品牌形象與市場競爭力 擴大產品線與市場份額

擁有百年歷史的山東宏濟堂，長期以來專注於製藥與中成藥的出口業務。宏濟堂中醫藥文化更入選國家非物質文化遺產名錄，並在全球多個市場建立了穩固的基礎。然而，當公司計劃擴展香港市場時，了解註冊流程及相關法規知識仍是一大挑戰。宏濟堂負責人袁麗女士坦言：「我們公司一直想進入香港市場，但是對香港的中成藥註冊流程及法規要求不太了解。」

為了解決這些問題，宏濟堂申請了基金的 「中成藥註冊支援計劃」（A3 計劃），並獲得了專業技術支援。袁女士表示：「這個計劃確實幫助了我們很多，基金執行機構為我們提供切身的諮詢服務，引導我們有系統地準備申請文件，大大節省了我們的申請準備時間及心力，及避免浪費金錢進行不必要的檢測。」

透過基金的支持，宏濟堂成功在港註冊了多項產品，包括安宮牛黃丸及阿膠等。袁女士說：「產品完成註冊後，我們公司可以更自信地告訴消費者產品已符合在香港銷售的法規要求，進一步提升了品牌形象和市場競爭力，對公司未來進一步拓展香港及大灣區市場亦有所幫助。此外，基金亦為中成藥的註冊相關專業服務及化驗的費用提供支援，減輕了我們的財政負擔，對推動香港中成藥產業發展有積極及鼓勵作用。」袁女士表示，公司將善用資助餘額，繼續為不同中成藥產品申請資助，以擴展產品線及提升市場佔用率。

資助內地中成藥註冊費用 維持「香港製造」優勢

香港中成藥廠在進軍內地市場的過程中，同樣面臨著註冊成本高昂及掌握當地法規等挑戰。歐化藥業（香港）有限公司總經理汪檁女士表示：「國內的中成藥註冊要求繁多、註冊費用較高、註冊審批時間亦普遍較長；另外不同省市的法規也存在差異，香港中成藥企業一般不太了解這些法規。」

為開拓內地及大灣區市場，歐化藥業申請了基金的「粵港澳大灣區中成藥產業發展支援計劃」（A5計劃），大幅降低了在內地註冊中成藥的成本。汪女士指出：「我們公司透過廣東省藥品監督管理局有關香港傳統外用中成藥上市註冊申請簡化審批流程在內地成功註冊了三項產品，按照每項產品註冊申請費用36萬來計算，註冊申請費用一共大約一百多萬。申請基金公司可獲資助最多60%的註冊申請費用，即合共約70萬，無疑是很大的鼓舞及幫助。」

A5計劃不僅幫助歐化藥業順利完成產品註冊，還顯著提升了公司的品牌形象及競爭力。汪女士補充道：「在內地市場，多一項產品上市，就代表多一份信心及多一份競爭力。成功完成三項產品的註冊後，公司已成功將兩項產品投入內地市場，並計劃在未來陸續在國內註冊銷售更多中成藥產品。」汪女士續表示，「香港製造」在內地有一定的信心保證，通過內地註冊將進一步提升了產品的市場信任度，因此在競爭激烈的內地市場中，公司仍對未來香港中成藥的發展樂觀。

資助更新軟硬件問題 全面提升中成藥企業水平及產品質量

除了註冊上的挑戰，香港中成藥企業在生產過程中也面臨著設備老化、廠房條件不足及專業人才匱乏等問題，要申請中成藥生產質量管理規範（Good Manufacturing Practice, GMP）認證變得難上加難。漢方醫藥有限公司行政總裁陳練泉醫師表示，公司原本工廠位於荔枝角，但該工廠環境條件不符合中成藥GMP的要求；而香港許多工業工廈因樓高限制，無法正常安置製藥設備，使中成藥製造商亦較難物色合適地點以符合GMP生產過程的硬件要求。

為了解決這些問題，漢方醫藥申請了基金的「中成藥生產質量管理系統優化資助計劃」（A2計劃），利用資助搬遷生產線至符合GMP生產需求的新廠房。陳醫師表示：「該計劃提供了合資格的GMP顧問名單，方便了我們配合合適的顧問提供專業意見。如果我們自行聘用顧問，人工支出相信會非常高。」A2計劃亦資助了該公司購置新的中成藥提取設備，以掌控從藥材提取到顆粒製劑的整個流程。陳醫師指出：「在廠房搬遷後，基金資助了我們購置比較完善的提取設備。現時我們的生產能力及質素已大大提升，從藥材提取到製成中藥濃縮顆粒，已能實現一條龍式的生產模式。」

這些升級設施不僅提升了公司的生產效率，也促進了其中成藥產品質量的穩定性和市場競爭力。陳醫師補充道：「現在我們有能力從藥材的品質源頭把關，藥效相對有了保證，未來相信更多中醫診所及中醫師，會選用我們品牌的中藥濃縮顆粒。」展望未來，漢方醫藥計劃為廠房申請中成藥GMP認證。

關於「中醫藥發展基金」

政府在2019年正式啟動「中醫藥發展基金」，以促進香港中醫藥界發展及提高業界整體水平。基金由醫務衞生局中醫藥處負責監督，並由香港生產力促進局擔任基金的執行機構。基金包括「企業支援計劃」、「行業支援計劃」和「策略性主題委託項目資助計劃」三大主要部分，致力惠及中醫藥界不同從業員及機構。資助範疇多元，包括人才培訓、改善診所設施、優化中成藥生產質量管理系統、中成藥註冊技術支援、中醫藥推廣、應用調研及研究等，全方位推動本地中醫藥發展。基金的受惠對象廣泛，包括中醫師、中藥專業人員、中醫診所、中成藥製造商及批發商、中藥材零售商及批發商、中醫藥相關的學會、商會、科研機構和本地大學及教育機構等。基金網頁亦設有「業界支援」頁面，為業界提供中醫藥相關資源和實用參考資料，供「中醫藥發展基金之友」免費下載使用。

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