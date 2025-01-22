消防處去年3萬多宗火警接報升4.8%　擬設可上載照片火警投訴平台

消防處今日（22日）舉行年終回顧記者會，消防處處長楊恩健表示，去年接獲3萬多宗火警召喚，比2023年上升4.8%，其中佐敦華豐大廈三級火較為矚目，消防處其後巡查1,000幢火警風險較高的商住樓宇，並發出消除火警危險通知書。此外，去年遵辦的消防安全指示樓宇數目上升至108幢，較2023年增加86%。

消防處計劃透過調配資源，今年3月成立一站式統籌辦公室，提高審批和驗收消防裝置設備的效率，由目前遞交申請，到完成發出消防證書需時52個工作天，期望縮減約三分一時間，至35個工作天內完成；公營房屋項目則縮短至22個工作天內完成。

消防處又表示，將設立火警投訴平台，市民可透過應用程式上載照片，闡釋火警危險，電腦會即時分類並轉介相關部門處理，暫不考慮增設獎勵機制。



消防處處長楊恩健表示，去年接獲37,828宗火警召喚，比去年上升4.8%。（倪清江攝）

去年錄3萬多宗火警召喚 較2023年增4.8%

消防處處長楊恩健表示，去年接獲37,828宗火警召喚，比2023年上升4.8%，主要涉及火警鐘誤鳴，按年上升5.7%，主要與環境因素有關如濕度、降雨量等。城災火警錄得5,222宗，比前一年上升154宗，主要涉及爐火煮食、汽車火警、燒焊產生的火花引致，當中95.6%樓宇火警在規定取得時間處理，比服務承諾目標的92.5%，高出3.1%。

洪水橋四級火首次用室內定位設備

較為矚目的火警是去年4月10日佐敦舊式商住樓宇的三級火警，導致多人死傷，事後消防成立專案組調查起因。另外，4月9日洪水橋洪雅路地盤四級火警，42小時候後始救熄，處方首次使用室內定位設備，實時監察前線人員為之和安全狀況，並會標示待救者的位置。

特別服務召喚方面，去年錄得39,320宗，比2023年減少3.5%。較為矚目的事故是2月啟德建築地盤發生棚架倒塌意外，導致2死3傷。

+ 1

擬成立樓宇改善特別職務隊 每年巡1800幢舊式樓宇

此外，遵辦的消防安全指示的樓宇數目，從2023年58幢上升至2024年108幢，增加86%，其中住宅獲遵辦的數字增加77%。他說，消防處計劃在今年第一季成立消防處樓宇改善特別職務隊，每年主動巡查1800幢舊式樓宇。

防火巡查工作方面，消防去年巡查46萬次，發出1.7萬張消除火警危險通知書，提出4,967個檢控，華豐大廈火警後，再巡查1,000幢火警風險較高的商住樓宇，其中以油尖旺、深水埗、東區、中區的樓宇佔總數超過一半，當中發出的消除火警危險通知書，超過一半涉及防煙門違規，平均每幢樓宇有11個火警隱患。

+ 1

賦權政府代辦消防工程 料2026年完成10幢大廈先導計劃

他表示，消防已完成《消防安全（建築物）條例工作》修訂，賦權政府為業主代辦消防工程，再追回費用，條例於2024年12月生效。楊恩健表示，未來會成立諮詢委員會，釐定大廈需要代辦工程的準則。

保安局早前提及會在10至20幢大廈推行先導計劃，楊恩健指，政府將聘請顧問到大廈堪察，將資料轉交消防設備承辦商，利用已審批的圖則建造消防裝置設備，期望今年第二季完成顧問報告，第四季展開工程，目標2026上半年完成10幢大廈的代辦工程。他又指，消防將展開大型招標，目標每年完成20至60幢大廈的代辦工程。

此外，消防去年支援目標樓宇業主及佔用人，將工序分為四個階段進行，盼提高效率。條例執行後情況有明顯改善，2024年共有1176幢樓宇圖則獲得審批，比2023年增加74%，大部分圖則在首次呈交下便獲審批。

擬增設一站式統籌辦公室 驗收時間縮減三分一

審批和驗收消防裝置設備方面，消防計劃透過調配資源，今年3月成立「新建設消防設施一站式統籌辦公室」，提升驗收新建樓宇的整體效率，並加強與工程業界合作。目前由遞交申請到完成發出消防證書，多數在52個工作天內完成，署方期望將縮短至35個工作天內完成，縮減約三分一時間，並期望公營房屋項目縮短至22個工作天內完成，並會釐定驗收日期，安排驗收會議，利用科技加快驗收流程。此外，註冊消防工程師計劃料今屆立法會會期內提交附屬法例草案。

消防計劃透過調配資源，今年3月成立「新建設消防設施一站式統籌辦公室」，提升驗收新建樓宇的整體效率，並加強與工程業界合作。（倪清江攝）

錄78萬宗緊急救護召喚 增設觀塘救護站

救護服務方面，2024年緊急救護召喚錄得78萬宗，比2023年上升1.1%，當中超過九成在12分鐘的目標召喚時間內到達。因應觀塘對救護服務增加，消防處已將觀塘消防局部分建築物改建，增設觀塘救護站，並推廣急救訓練。

去年參與12次跨部門反恐演練

維護推廣國家安全方面，消防處去年參與12次跨部門反恐演練。政府早前提及設立反恐「三層防範機制」，由警務處、海關、消防處、入境處等六個紀律部隊組成的跨部門反恐專責組，楊恩健表示，消防主要處理並堵截危險品，亦會進行恐怖襲擊的善後工作，向架構提供專業意見。