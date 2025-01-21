消防員爸爸為救女童智力退回3歲　妻喜揭近況：已恢復到高中水平

河北一名消防員2023年時為了救一名幼童，不慎吸入有毒氣體，導致腦部受損，智力倒退至3歲，失去生活自理能力。



消防員的妻子近日透露，丈夫的正在逐漸恢復正常，目前智力已經進步到高中水平，能正常跟人交流，還能做飯、做家事。

孫蕾說日前睡醒突然看到丈夫正在陪兒子做功課，畫面讓她感到欣慰。（微博影片截圖）

曾認不出家人、不會走路說話甚至大小便失禁 如今已能做家務（點圖放大瀏覽）：

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根據《九派新聞》報道，消防員庫學輝2023年在一次救援任務中，將呼吸面罩讓給一名受困的女童使用，導致自己吸入有毒氣體，腦部受損，智力倒退至3歲水平，生活無法自理。

最嚴重時，庫學輝認不出家人朋友，不會說話、走路，甚至大小便失禁。

庫學輝的妻子孫蕾對他不離不棄，甚至放棄了原有的工作與生活，全力陪伴照顧：

庫先生跟3歲孩子一樣，要重新長大，什麼時候才能長到30歲？等他長到30歲，我已經變老太太了，說好一起慢慢變老，你卻偷偷變小了。

近日，孫蕾在直播上透露，庫學輝的智力已經恢復到高中的水平了，能夠正常與人交流。從影片中也能看到，庫學輝的反應有時比妻子還快，還能自己做飯、做家事。

孫蕾說，丈夫的智力在慢慢恢復，和兒子的相處也特別好：

平時我輔導兒子寫作業雞飛狗跳，他坐在那兒就是父慈子孝。

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河北消防員庫學輝在2023年一次救援任務中將面罩讓給受困的女孩，以致自己吸入毒氣智力退回3歲。（央視網）

智力退回3歲卻仍記得自己是消防員 點圖放大瀏覽：

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