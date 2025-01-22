財政預算案2025｜消防處會削資源？楊恩健：審慎理財原則分配資源

政府如何應對財赤受到社會關注，消防處今日（22日）舉行年終回顧記者會，被問及會否縮減部門人手，處長楊恩健表示，會以審慎理財的原則分配資源，舉例今年擬增設的一站式統籌辦公室，主要透過部門之間調配資源，強調沒有使用額外資源。此外，消防會改善工作程序，包括審批舊式樓宇的消防設備方面，從一個流程分拆成四個小流程，希望提升效率。消防亦會繼續審視資源開支，包括訓練、工具、制服等，配合政府整體資源運用。



消防處處長楊恩健表示，去年接獲37,828宗火警召喚，比去年上升4.8%。（倪清江攝）

放寬體能測驗後 成功率由60%升至80%

消防局早前放寬消防隊長和消防員的視力測試要求，允許申請者佩戴眼鏡接受測試，並接受範圍為約200度近視以內的考生，並放寬體能測驗。楊恩健指去年投考人數按年上升31%，有明顯改善，取錄消防隊長人數達59%，比以往高10多%。

副處長（行動）黃鎮業補充，未來預計招聘職系為340多人，調整測試要求後，體能測試成功率由60%上升至80%；去年須配戴眼鏡接受視力測試的考生佔9.6%，成功率方面，有99名戴眼鏡的考生成功投考為消防隊長。

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