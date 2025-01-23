東岸板道西段1.26開放　直擊維港首條轉盤橋和開合橋　開合2分鐘

北角東岸板道西段將下周日（26日）早上6點起開放，該板道長11公里連接東岸公園和北角海濱花園，當中西段長1.1公里，設多個休憩設施，包括釣魚平台、遊樂空間等。西段一大特色，是在和富中心對出設置全港首個轉盤橋，以及維港第一條開合橋。兩條橋一般都會開放予市民來往，如有船隻需要來往附近海岸，才會收起安排船隻通過。



東岸板道西段設全港首條轉盤橋。（盧翊銘攝）

海濱事務專員李愷侖今（23日）指，東岸板道西段全長1.1公里，開放後整個板道長11公里。至於板道東段，預計在今年下半年開放，屆時整個板道將連結堅尼地城和筲箕灣，全長13公里。

轉盤橋8號風球或以上、近岸船駛經時會「關閉」

板道西段的一大特色，是和富花園對出的轉盤橋和開合橋。該轉盤橋平時連接和富花園和板道，供市民來往。如有船隻需要近岸水域作維修或緊急拯救工作，需預先通知管理公司，再由管理公司關閉開合橋，安排船隻通過。另外，該橋亦會8號風球時關閉。

開合橋打開和收起時間為2分鐘 有燈號提醒市民切勿靠近

另一條開合橋，同樣只會在船隻駛入時收起，打開和收起的時間為2分鐘。李愷侖指，兩條橋在打開及關閉前，會透過附近的燈柱發出燈號，提醒市民切勿靠近。而管理公司的人員亦會阻止靠近的市民，以確保其安全。

此外，西段設多個休憩設施，包括位於北角海濱花園的「共享徑」。「共享徑」鼓勵行人、緩跑者、單車使用者等在相互尊重的情況下，按個人喜好享受海濱空間。

項目亦提供多個打卡位，如多個觀景台和一個釣魚平台，讓公眾一方面觀賞維港景色，一邊享受親水體驗。板道西段起點亦有一條超過120米的露天路段，讓市民多角度欣賞維港夕陽。另外，由於西段附近較多住宅和學校，團隊設置以波浪為主題的遊樂空間、山丘形狀的攀爬設施等。

海濱事務委員會何文堯指，東段開放後，會在東段設智慧售賣點、兩個小食亭和一個餐飲設施，預計在年底落成，稍後會公布招標等細節。他又表示，該項目歷時十多年終於落成，形容是非常重要的里程碑。

項目提供釣魚平台和觀景台，讓市民享受親水體驗。（盧翊銘攝）

財政司副司長黃偉綸在開幕禮致辭時表示，政府會繼續發展海濱，期望在2028年將海濱長廊延長至34公里。他又表示，政府的保護海港條例已建立二十多年，已經僵化，導致政府現時發展維港「舉步維艱」，希望可以盡快改善相關條例。