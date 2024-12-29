北角東岸板道西段農曆新年前全面開放　有得行首條開合橋及轉盤橋

發展局今日（29日）指出，位於北角的東岸板道，其西段的工程已大致完成，工程團隊現正進行系統最後測試和相關的調整，以及運作人員的演練等，為即將開放的板道作好準備。局方表示，明日起會陸續公眾人士試行板道，預計2025年農曆新年前全面開放西段板道予公眾享用。



項目其中一大特色是在和富中心對出海面設置維港首條開合橋及首條轉盤橋，以方便船隻在有需要時進入附近的內部水域；市民亦可使用轉盤橋由板道直接通往和富花園，以提升板道的暢達性。



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東岸板道貫通後 堅尼地城至筲箕灣海濱長廊全通

發展局表示，東岸板道全長約2.2公里，巧妙善用東區走廊結構之下的空間，在鬧市中打造優美暢達的海濱長廊。項目分兩階段完成，西段屬首階段完成的部份，長約1.1公里，包括700米連接東岸公園主題區至北角海濱花園的板道，以及400米經優化的北角海濱花園 。

至於餘下部份的板道（即北角至鰂魚涌的東段），計劃於2025年下旬陸續開放，局方指屆時「一板貫通，暢踏西東」，整條長約13公里連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱長廊便可正式打通 。

發展局的影片中，有拍攝到玻璃地板，可以在維港上步行。（發展局影片截圖）

板道寬度為最少10米，既有專供行人使用的路徑，亦會設立「共享徑」，讓行人、緩跑者、單車使用者等在相互尊重的情況下，按個人喜好享受海濱空間，板道亦設有遊樂空間和健身設施，讓大小朋友共同享用，令海濱更有活力及多元化。發展局的影片中，有拍攝到玻璃地板，可以在維港上步行。

甯漢豪帶隊了解西段最後階段準備工作

發展局局長甯漢豪聯同海濱事務委員會主席何文堯及土木工程拓展署署長方學誠日前到東岸板道視察，了解西段最後階段的準備工作。

甯漢豪表示，這是首個在運作中的主要幹道下加建的臨海板道，為巿民帶來嶄新的親水體驗，對海濱發展工作意義重大，期待東岸板道成為維港海濱的新地標 。

和富中心對出海面設置維港首條開合橋及首條轉盤橋

項目其中一大特色是在和富中心對出海面設置維港首條開合橋及首條轉盤橋，以方便船隻在有需要時進入附近的內部水域。另外，市民亦可使用轉盤橋由板道直接通往和富花園，以提升板道的暢達性。甯漢豪一行人特別視察了這兩條橋的操作情況。

在和富中心對出海面設置維港首條開合橋及首條轉盤橋，以方便船隻在有需要時進入附近的內部水域。（發展局影片截圖）

局方表示，為確保板道準備就緒，明日起會陸續邀請社區團體、專業學會和曾參與東岸板道社區聯絡中心活動的公眾人士試行板道，亦會邀請專業單車教練體驗「共享徑」，並根據他們的實地使用經驗為板道運作作最後微調及優化，預計2025年農曆新年前全面開放西段板道予公眾享用。