警長涉隱瞞債務申請延遲退休　詐騙儲蓄互助社逾6萬貸款下月判刑

一名時任警長早前遭廉政公署起訴，涉隱瞞個人債務，向警務處申請延遲退休，並詐騙香港警察儲蓄互助社（下稱儲蓄互助社）向其批出貸款逾6萬元，今日(1月23日)在西九龍裁判法院承認有關控罪，案件將押後至下月13日判刑，目前准許保釋。



一名48歲前警長涉隱瞞個人債務，向警務處申請延遲退休，並詐騙香港警察儲蓄互助社（下稱儲蓄互助社）向其批出貸款逾6萬元，遭廉政公署起訴。（資料圖片）

被告林江龍、48歲，承認一項代理人使用文件意圖欺騙其主事人，違反《防止賄賂條例》第9(3)條；及一項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A條。署理主任裁判官鄭念慈將案件押後至2月13日判刑，以待索取被告的社會服務令報告，並批准被告保釋。

案情透露，被告於2021年4月底向警務處申請參加「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」，在申報表格上訛稱沒有任何未償還債務，亦從未受「個人自願安排」所規限。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告提出申請時尚欠兩間財務公司及儲蓄互助社債務共約24萬元，並曾經受「個人自願安排」所規限。

被告又承認於2018年7月底向儲蓄互助社申請貸款時，隱瞞當時拖欠兩間財務公司債務共約71萬元，誘使儲蓄互助社向他批出一筆約62,000元的貸款。

警務處及香港警察儲蓄互助社在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由廉署人員馮志健代表出庭。

警務處於2021年4月推出「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」，讓現役非首長級警務人員延長退休年齡至60歲。合資格警務人員須在申請參加計劃時申報其財務狀況，包括是否有未償還債務、破產或曾與債權人訂立具法律效力的還款之協議(「個人自願安排」)。由於申請人的財務狀況可能會影響其工作表現及操守，警務處審批有關申請時，申請人的財務狀況是考慮審批的重要資料之一。

廉署提醒公務員及各界人士，《防止賄賂條例》第9(3)條訂明，任何代理人包括僱員，使用載有虛假陳述的文件而意圖欺騙其主事人例如僱主，即屬違法。公務員作為政府僱員，必須恪守法規，並審慎理財，以維護廉潔操守。