廉署起訴三跑分判商新領海前工頭　涉向起重機工人索賄　周五答辯

廉署今（15日）落案起訴三跑分判商新領海一名時任「工頭」，他涉嫌向一名起重機操作工人索取每天100元至200元賄款，以協助對方繼續獲聘，但遭工人拒絕。他已獲准保釋，周五（17日）在西九龍裁判法院答辯。



廉政公署。（資料圖片/蘇煒然攝）

廉政公署今（15日）落案起訴38歲的許偉國，為機場三跑項目分判商新領海機械行有限公司一名時任「工頭」，他涉嫌於2022年12月初，向一名受其監督的起重機操作工人索取每天100元至200元賄款，以協助對方繼續獲聘，但遭工人拒絕。

他被控一項代理人索取利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條，現已獲廉署准予保釋，周五（17日）在西九龍裁判法院答辯。

案發時，新領海是三跑項目建築工地的起重機服務供應商，該公司不容許員工就其事務或業務向他人索取或接受利益。被告當時帶領一組工人在三跑項目工地操作起重機，有權終止聘用受其監督的工人。

廉署早前接獲貪污投訴而展開調查，發現該名工人2022年11月才入職，日薪1,400元。該名工人遭被告索賄後不久辭工，並沒支付賄款。新領海在廉署調查案件期間提供全面協助。