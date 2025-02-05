東鐵綫故障｜太和站附近工程車停路軌　張欣宇不排除涉及出軌情況

港鐵東鐵綫在今早（5日）上班繁忙時間因太和站附近有工程車故障，停在路軌上，影響列車進出太和站，截至早上9時列車服務仍然受阻。立法會議員張欣宇在社交平台稱，根據初步分析，工程車一般只會在夜間維修保養工作時出動，首班車服務前就會駛離正線，現時到早上繁忙時間仍未能處理好，即代表有關事故很有可能已經至少搶修了三個小時以上，而若只是工程車機件故障不太可能需要這麼長的搶修時間，大概率是出現了出軌情況才會如此。



太和站B出口關閉，正實施人流管理措施。（羅敏妍攝）

張欣宇2月5日早上說，初步分析，工程車一般只會在夜間維修保養工作時出動，去到早上繁忙時間都未能處理好，即是代表有關事故很有可能已經至少搶修了三個小時以上。如果只是工程車機件故障不太可能需要這麼長的搶修時間，大概率是出現了出軌情況才會如此。（資料圖片）

張欣宇料最嚴重樽頸出現在北區大埔南下方向 倡考慮其他交通工具

張欣宇稱，早上繁時間東鐵班次嚴重受影響，由於火炭至金鐘南行仍能做到4分鐘一班，最嚴重樽頸會出現在北區大埔南下方向，北區大埔居民肯定出行會大受影響，可以考慮其他交通工具。

張欣宇指據其初步分析，工程車一般只會在夜間維修保養工作時出動，首班車服務前就會駛離正線。現在去到早上繁忙時間都未能處理好，即是代表有關事故很有可能已經至少搶修了三個小時以上。如果只是工程車機件故障不太可能需要這麼長的搶修時間，大概率是出現了出軌情況才會如此。

太和站B出口關閉，正實施人流管理措施。（羅敏妍攝）

太和站擠滿候車乘客。（羅敏妍攝）

事故期間太和站只1號月台運作。（羅敏妍攝）

事故期間太和站只1號月台運作。（羅敏妍攝）

太和站乘客甚多，職員在場協助。（羅敏妍攝）

職員在場協助。（羅敏妍攝）

事故期間太和站只1號月台運作。（羅敏妍攝）

港鐵稱，工程人員仍在盡力處理事件。現時所有東鐵綫南行及北行列車到達太和站時，均需使用1號月台上落客，車站已加派人手在月台作出廣播及協助乘客。相關車站包括太和站會關閉個別出入口，實施人流管理措施。

由於預計早上繁忙時間車站將會非常繁忙，乘客需要較長的等候時間。請乘客考慮使用其他交通工具，預先計劃行程及為行程預留充裕時間。

據了解，涉事工程車停在三渡坑對開路軌，受其故障影響，太和站暫時採取單軌雙程行車。

事故期間實施單軌雙程行車。（黃學潤攝）

工程人員在場搶修中。（黃學潤攝）

工程人員在場搶修中。（黃學潤攝）

工程人員在場搶修中。（黃學潤攝）

工程人員在場搶修中。（黃學潤攝）