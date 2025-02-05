美國郵政包裹｜業界稱郵寄成本增　邵家輝：接獲3跨境電商查詢

美國自周二（4日）起對中國所有進口商品加徵10%關稅，當中首次表明所有由香港製造、進口及轉口的商品，都要正式報關及加徵關稅。美國郵政局亦公布，同日起將暫停接受從中國和香港郵局寄出的包裹，直到另行通知；信件則不受影響。



批發及零售界立法會議員邵家輝表示，今日接獲3個主要從事跨境電商的查詢，稱未能將貨物寄往美國，目前有待港府與美國政府磋商。香港中小型企業聯合會永遠榮譽會長麥美儀表示，今次屬意料之內，2018年美國對逾千項中國輸美商品徵收25%額外關稅，她憶述當時不少廠商已轉至東南亞等地設廠，或將貨品轉售到美國以外的國家。



對於美國暫停接受來自中國和香港郵寄包裹，麥美儀預計只涉及由香港郵局寄出的包裹，大部分快遞公司不會受影響，她表示相關措施會增加企業的郵寄成本，因為以往經郵局寄出的包裹價錢較低，相信日後企業須使用成本較高快遞公司。



美國總統特朗普。（資料圖片／Reuters）

邵家輝：3跨境電商稱未能將貨物寄往美國

批發及零售界立法會議員邵家輝表示，今日接獲3個主要從事跨境電商的查詢，稱未能將貨物寄往美國，目前有待港府與美國政府磋商。他表示，今次政策公布沒有先兆，政府亦未回應事件，相信事前不知悉美國會實施相關政策。他認為美國實行單邊主義，對全球經濟沒有幫助，對出口商、跨境貿易等有一定影響，希望美國再三思，並強調香港仍是「獨立關稅區」。

批發及零售界立法會議員邵家輝。（資料圖片／歐嘉樂攝）

香港中小型企業聯合會永遠榮譽會長麥美儀表示，今次屬意料之內，料主要是跨境電商、物流等行業受影響。2018年美國對逾千項中國輸美商品徵收25%額外關稅，她憶述當時不少廠商如玩具廠商等已轉至東南亞等地設廠，或將貨品轉售到美國以外的國家。據她了解，有廠商將工廠搬到馬來西亞後，營運成本仍較內地設廠高。

香港中小型企業聯合會：日後或須經快遞公司郵寄 成本大增

對於美國暫停接受來自中國和香港郵寄包裹，麥美儀稱，預計只涉及由香港郵局寄出的包裹，大部分快遞公司不會受影響。她相信政策實施後，會增加企業的郵寄成本，因為以往經郵局寄出的包裹價錢較低，相信日後企業須使用成本較高快遞公司，又稱擔心會快遞公司會坐地起價。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽會長麥美儀。（資料圖片）

香港貿發局發佈的經貿研究文章指出，據特朗普政府在2月5日《聯邦公報》上發布的通知，額外的10%關稅將同時適用於原產於中國內地和香港的商品。對於個人一天內進口的零售價值為800美元或以下的貨物，來自中國內地和香港的貨物將不再享有最低限度豁免，同樣繳納額外10%關稅，意味香港將不再享有以往的「獨立關稅區」待遇。

當局會根據供應鏈文件，如原產地證明、訂單、裝箱貨單等，判定商品是來自中國或香港，都要交額外關稅。如果商品主要是在內地或香港製造、組裝或加工，即使經第三國轉運，仍可能被視為中國或香港產品，會被徵收額外關稅。