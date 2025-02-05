貿發局：美國加中國關稅適用於本港　香港製造及轉口均不能倖免

美國周二（4日）起對中國所有進口商品加徵10%關稅，當中首次表明所有由香港製造、進口及轉口的商品，與中國內地產品一樣，都要正式報關及加徵關稅。香港貿發局發佈的經貿研究文章指出，據特朗普政府在2月5日《聯邦公報》上發布的通知，額外的10%關稅將同時適用於原產於中國內地和香港的商品。



香港貿發局發佈的經貿研究文章指出，據特朗普政府在2月5日《聯邦公報》上發布的通知中，額外的10%關稅將同時適用於原產於中國內地和香港的商品。。（Reuters）

個人進口零售額度也不獲最低限度豁免

此外，對於個人一天內進口的零售價值為800美元或以下的貨物，來自中國內地和香港的貨物將不再享有最低限度豁免。取消最低限度豁免意味著這些貨物現在將面臨常規進口關稅、額外的第301條關稅（針對涉及的中國內地產品）和新的10%關稅，以及任何可能適用的關稅。

通知指出，先前符合免稅最低限度待遇的來自中國內地和香港的低價值貨物現在必須透過正式入境程序入境，除非有正確的正式入境申請，否則美國海關及邊境保衛局不會清關或放行任何來自中國的郵件。在一份補充的貨物系統訊息服務資訊中，美國海關及邊境保衛局指出，對於以前的最低限度貨物，申報人/進口商可以選擇提交適當的正式或其他非正式申報，並支付所有適用的關稅、稅金和費用。

以2023年出口額度計算需面臨逾4億美元額外關稅

貿發局數據顯示，2023年，美國從香港的進口總額為41.158億美元，當年面臨5,800萬美元的進口關稅。如果徵收10%的額外關稅，到2023年，香港產品將面臨4.116億美元的額外關稅，而中國內地產品將面臨420.81億美元的額外關稅責任。 2023年，香港在美國市場的貿易加權平均關稅稅率僅1.4%，但如果額外徵收10%的關稅，稅率將達到11.4%。

就中國內地而言，2023 年面臨的貿易加權平均關稅稅率為 10.5%，但如果再加徵 10% 的關稅，該稅率將升至 20.5%。關稅大幅上調的主要原因之一是，中國內地的主要產品（例如智慧型手機、筆記型電腦或電視遊戲機）不涉及任何常規關稅或第 301 條關稅。

中美貿易戰致世界經濟遭受重創。（AFP）

分析稱本港以不再享有「獨立關稅區」待遇

《自由亞洲電台》也引述美國國土安全部（DHS）和海關邊境保護局（CBP）共同發布關於對中國加關稅新措施的文件指出，除了部分人道捐贈物資或旅客攜帶的個人物品，所有來自中國及香港的產品都要額外徵收10% 關稅，即使商品價值低於800美元，都不再享有美國「低值免稅」（De Minimis）優惠，同樣繳納額外10%關稅。

報道指出，換言之，香港將不再享有以往的「獨立關稅區」待遇，任何來自香港的國際郵件（不論價值多少）都必須申報，變相加重中國及香港商人對美國市場的出口成本和行政負擔。

值得留意的是，以往中國商品利用在香港的獨立關稅及國際轉口貿易中心地位，經香港轉口到美國來規避關稅；而這次美國海關明確表示嚴查透過香港規避關稅的行為，表明一旦據供應鏈文件（如原產地證明、訂單、裝箱貨單） ，判定商品是來自中國或香港，都要交新關稅。另外，如果商品主要是在中國或香港製造、組裝或加工，即使經第三國（如新加坡、台灣、韓國）轉運，仍可能被視為中國或香港產品，適用額外關稅。文件中沒有提到同是特別行政區的澳門。