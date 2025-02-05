美國郵政｜FedEx、UPS及DHL稱仍處理香港寄美包裹　或需預付關稅

美國郵政（USPS）在其網站公布，自2月4日起，該署暫停接受來自中國和香港的包裹。美國海關及邊境保衛局同時亦公布，暫停來自中國內地和香港的小型包裹的清關和免稅入境安排，似乎港人要寄包裹到美國暫時受阻滯。

不過，記者以顧客身份向FedEx、UPS和DHL三間國際物流服務公司查詢，原來仍會處理香港寄往美國的包裹，不過部份公司則要求寄件者預付關稅。



美國郵政署（USPS）在其網站公布，自2月4日起，該署暫停接受來自中國和香港的包裹，直至另行通知。另外，香港貿發局發佈的經貿研究文章指出，據特朗普政府在2月5日《聯邦公報》上發布的通知，額外的10%關稅將同時適用於原產於中國內地和香港的商品。基於美國對華的新措施上場，香港亦包括在內，到底要從香港寄包裹到美國有何變化？從香港作出發地，還可以寄國際包裹到美國嗎？

今日在相關措施公布後，記者曾以顧客身份，分別向FedEx（聯邦快遞）、UPS（聯合包裹）和DHL三間國際物流服務公司的客戶服務熱線查詢，三間公司的客戶服務員都表示，仍會處理從香港寄至美國的包裹，但做法不一樣。

當中以FedEx最簡單，無論以個人或公司名義都可以寄出，但寄件者需支付關稅；UPS則表示，未收到有關收取稅金的通知，但因應美國新安排，建議寄件者詳細列明包裹中的物品，例如文件、衣物等，以便清關。

至於DHL的客服表示，寄件者必須已開立DHL的公司賬戶，才能寄件至美國，而寄件者的公司賬戶需預付關稅；記者表明沒有相關公司賬戶，屬於私人寄件至美國，客服人員則回應指無法處理。