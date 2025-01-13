香港郵政有溫度送遞　入行30年郵差難忘等小一派位結果家長一句話

通訊軟件普及，傳統郵件的投寄量不斷下降，香港郵政近年逐漸由傳統郵政機構轉型，發展電子商貿。入行超過30年的香港郵政郵務主任陳耀輝指，雖然通訊服務逐漸電子化，但派送信件仍存人情味。他指每年小一派位，同事將紙本結果送給迫不及待的父母時，「佢哋真係會捉住你隻手同你講『多謝你呀郵差先生，我等咗好耐』」，令同事們感動。



香港郵政業務發展總監胡柏堅指，未來會積極發展電子商貿。去年香港郵政更聯同中郵香港建立抖音賬戶，向內地觀眾直播帶貨，希望助本地品牌打入內地市場，並刺激電商業務，至今累積超過170萬粉絲。



90年代郵局時見到信海一片 聖誕新年全是又紅又綠信件

今年57歲的陳耀輝1990年已入行，當時寄信仍是十分常見的通訊方式。陳耀輝憶述，第一次踏入郵局時，見到信海一片，「所有信件勾住，當年係人海戰術，要人手分揀。」每逢聖誕新年，則更為誇張，「仲記得好震驚，全部都係又紅又綠嘅信。」

陳耀輝指，作為郵差，需要熟悉自己的社區範圍。他初入行時，曾聽同事提及，以往有前輩要送信到九龍城寨裡面，惟裡頭「九曲十八彎」，為了快速送遞，前輩們會爬上樓宇天台，直接跨到旁邊的大樓，他驚嘆說：「佢哋熟路熟到可以直接喺天台過到去！」

小一放榜日 家長站大廈大堂等收結果信

直至今日，大部分人均選擇用手機通訊。但陳耀輝認為，信件仍有獨特的人情味。他舉例說，每年小一派位，不少家長仍然選擇以紙本接收結果，當日家長們早早起床，站在大廈的大堂等待結果。當郵差將結果遞到他們手中時，「佢哋真係會捉住你隻手同你講『多謝你呀郵差先生，我等咗好耐』」，不少同事都為之動容。

喺𠵱家社交媒體成癮之下，如果仍能保持人與人之間嘅接觸，我覺得係好開心嘅事。 香港郵政郵務主任陳耀輝

早前陳耀輝獲頒新一屆「公務員事務局局長嘉許狀」，他認為這是一個認證，未來會繼續努力工作。（夏家朗攝）

近年郵件量不如往日，郵政亦逐漸將重心轉移到發展電子商貿。陳耀輝指，曾有上司表示需審時度勢，控制資源。面對轉型挑戰，陳耀輝認為「與其患得患失，不如做好自己」，繼續做好自己崗位，擔任好有溫度的送遞工作。早前他獲頒新一屆「公務員事務局局長嘉許狀」，他認為這是一個認證，未來會繼續努力工作。

監胡柏堅指未來會積極發展電子商貿。（夏家朗攝）

香港郵政連續6年虧損 強發展電子商貿補貼郵政支出

2024年審計署一份報告指，香港郵政自2017/2018開始，連續6年虧損，前年虧損額達3.05億元，指香港郵政未能自負盈虧。胡柏堅解釋，香港郵政作為政府部門，需維持基本郵政服務，未來會加強發展電子商貿，希望以其收入補貼郵政方面的支出。

開設抖音平台帳號打入內地市場 引入機械人分揀系統

胡柏堅指，在去年，香港郵政的電子商貿郵件數量達260萬，比2019年增120萬，而現在本地的電商自提點總數亦超過750個。他續指，香港郵政去年更聯同中郵香港，開設抖音平台帳號，至今累積170萬粉絲數量。除了促進電商業務，亦希望協助本地的中小企品牌打入內地市場，如舉辦「直播帶貨」等，希望做到「港貨北上」。

為應付發展電商帶來的需求，香港郵政在2022年起中央郵件中心亦採用機械人分揀系統，利用機械人協助分揀郵件。

胡柏堅表示，今年會繼續拓展「一帶一路」國家、東盟和中東等市場的專線服務，尤其加強內含鋰電池的派遞。他指，由於大部分鋰電池均在大灣區生產，而且香港機場是少數允許用客機運送鋰電池的機場，因此香港在派遞鋰電池產品上較有優勢。