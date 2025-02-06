大熊貓BB首度亮相見傳媒　家姐爬樹技巧高　貼心讓細佬睡覺｜有片

大熊貓盈盈誕下的一對龍鳳胎將於2月16日與公眾見面。海洋公園今早（6日）邀請傳媒探望兩姐弟，不過牠們今早起床後立即玩耍，其後一直在樹上睡覺，只露出可愛的小屁股。園方透露，兩姐弟最初都喜愛睡在較低的樹椏位置，但家姐的爬樹技巧較高超，故貼心地讓座給細佬。



家姐細佬全程睡覺 海洋公園︰兩姐弟今早起床後玩耍至困倦

大熊貓盈盈於去年8月15日誕下一對龍鳳胎，將於2月16日與公眾見面。海洋公園今日邀請傳媒探望兩隻大熊貓BB，惟兩姐弟今早起床後立即玩耍，直至感到困倦，因此傳媒到訪的30分鐘期間，牠們一直在樹上睡覺，只露出可愛的小屁股，偶爾亦張開眼睛和更換睡姿。

母親盈盈坐月後身形已恢復飽滿。（譚皚璧攝）

母親盈盈身形已恢復飽滿 將與兩姐弟一同生活

海洋公園又指，兩姐弟最初都喜愛睡在較低的樹椏位置，但家姐的爬樹技巧較高超，故貼心地讓座給細佬。至於母親盈盈坐月後身形已恢復飽滿，身處隔壁的獨立空間，將會安排與兩姐弟在同一個空間生活，直至牠們兩歲半獨立。

細佬背部下方被印上紫色記號 家姐長有一對鳳眼

海洋公園提供分辨兩姐弟的貼士，例如細佬的背部下方被印上紫色的記號，園方強調為無害色素。身體特徵方面，家姐的黑眼圈翹起，猶如長有一對鳳眼，細佬的黑眼圈則較為圓潤。