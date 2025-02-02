大熊貓BB｜龍鳳胎過年有「全盒」？ 家姐緊抱盒內一物體不放
撰文：林遠航
出版：更新：
大熊貓盈盈誕下的一對龍鳳胎將於兩周後（16日）與公眾見面。海洋公園近日再於社交平台發布大熊貓BB出世後首次過年的片段，園方人員用玩具和紙皮製作了「全盒」，兩小隻玩個不停。
+3
海洋公園上周五（1月31日）初三「赤口」當日發放大熊貓片段，片中家姐和細佬在草地上玩個不停，園方人員用紙皮製作了「全盒」，內裡放了不同公仔及玩具，其中家姐取出模仿自己的「超人家姐熊貓毛公仔」後，便緊抱不放，而細佬則對飼養員攬到「實一實」。
+2
至今日（2日），園方又再公布「全盒」片段，顯示細佬爬上「全盒」，亦曾倒在草地上玩球，園方形容細佬「每隔2秒就會睇吓全盒有咩食」、「物色吓有新玩具」，而家姐則繼續緊抱「超人家姐熊貓毛公仔」。
大熊貓BB｜龍鳳胎首過年 海洋公園IG放付款連結𢭃利市 每封$50大熊貓BB拜年｜拱手抱拳祝市民「熊」運當頭 細佬滑稽抱紙皮過年大熊貓BB拜年｜龍鳳胎BB在盈盈懷中吃團年飯 樂樂安安可可食乜？大熊貓BB過年｜天冷好易眠 細佬搵靚位入睡 家姐變成睡樹熊大熊貓BB過年｜家姐練習蛇年拜年萌甫士 細佬意外學懂「隱耳術」