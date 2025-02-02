大熊貓BB｜龍鳳胎過年有「全盒」？　家姐緊抱盒內一物體不放

大熊貓盈盈誕下的一對龍鳳胎將於兩周後（16日）與公眾見面。海洋公園近日再於社交平台發布大熊貓BB出世後首次過年的片段，園方人員用玩具和紙皮製作了「全盒」，兩小隻玩個不停。



海洋公園大熊貓官方專頁

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海洋公園上周五（1月31日）初三「赤口」當日發放大熊貓片段，片中家姐和細佬在草地上玩個不停，園方人員用紙皮製作了「全盒」，內裡放了不同公仔及玩具，其中家姐取出模仿自己的「超人家姐熊貓毛公仔」後，便緊抱不放，而細佬則對飼養員攬到「實一實」。

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至今日（2日），園方又再公布「全盒」片段，顯示細佬爬上「全盒」，亦曾倒在草地上玩球，園方形容細佬「每隔2秒就會睇吓全盒有咩食」、「物色吓有新玩具」，而家姐則繼續緊抱「超人家姐熊貓毛公仔」。