七旬翁疑48歲女兒非親生　淋熱粥再斬妻女被妻喝停　認傷人候判

七旬翁懷疑已四十多歲的女兒非其所出，在女兒回家與其妻慶祝72歲生日時，趁妻女睡著向她們淋熱粥和斬傷她們，遭妻喝令後停手。老翁被捕後認他無證據證明女兒非他親生。他今（6日）在高等法院承認2項有意圖而傷人罪，暫委法官林穎茜為被告索取兩份精神科報告，將他收押至3月10日判刑。



被告何文添（現74歲，清潔工）被控於2023年3月21日，在長沙灣海麗邨海和樓某單位，非法及惡意傷害妻子及女兒。

被告何文添(黑布蒙頭)承認傷及妻子及女兒。(資料圖片)

被告何文添在高等法院承認兩項傷人罪。

被告一直懷疑女兒是妻與外遇所生

案情指，被告與妻子住在涉案單位，已搬走的48歲女兒間中探訪。事發當天正值妻子72歲生日，被告一直懷疑女兒不是其親女，而是妻子外遇所生的女兒。

斬妻女後遭妻喝令停手

當他的妻女在母親的睡房睡覺時，被告突然用滾水潑向妻女的臉，又用菜刀斬兩人，妻子喝令被告停手，否則他會坐監，被告糾纏間跌了菜刀，女兒趁機搶走菜刀，反鎖房門報警求救。

被捕後認無證據證明女兒非他親生

被告於錄影會面稱，他半夜醒來感到很不安和生氣，因為他懷疑妻子出軌，女兒非他親生。於是他在廚房拿出菜刀，走入房間用熱粥淋睡覺中的妻子的頭，又斬她膊頭。妻女醒來後，女兒與被告糾纏間被斬傷。被告承認，他沒證據女兒不是他親生。

妻及女均有二級燙傷及斬傷

醫療紀錄指妻子的太陽穴及前臂被斬傷，太陽穴須縫針，面部二級燙傷；女兒則頭、頸、手臂及胸口均有傷口，面部、頸及胸均二級燙傷。

案件編號：HCCC 226/2024