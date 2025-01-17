無業男稱被誣陷拔刀斬父　指父仍在偷拍他偷內褲　判無限期醫院令

無業男聲稱被七旬父誣陷偷鄰居內褲，前年在家狂斬父親的頭至多處骨折，他早前承認1項有意圖而傷人罪，今（17日）於高等法院判刑。暫委法官郭棟明指，醫生指被告有妄想型精神分裂症，且仍有幻覺以為父親用閉路電視偷拍他偷內補，醫生一致認為他有高度暴力風險，雖然被告稱想坐監賺錢，但認為被告需要治療多於懲罰，判他無限期醫院令。



被告關頌圻（29歲，無業）承認於2023年1月25日，在元朗馬田村某單位，意圖使關姓男子身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

被告關頌圻認斬傷其父，在高等法院被判無限期醫院令。

被告患妄想及對立反抗症

暫委法官郭棟明判刑引述精神科報告指，被告在8歲時被診斷有過度活躍症和對立反抗症。被告亦有妄想型精神分裂症，有被害妄想和幻覺，仍然幻想父親在閉路電視拍下他偷內褲的照片。

報告指被告非常危險高度暴力風險

醫生認為，被告受精神病影響可變得非常危險，有高度暴力風險，必須接受住院治療，建議法庭判處醫院令。此外被告自2015年起吸食大麻、冰毒和可卡因，在犯案前3周仍有濫藥。被告有2項傷人案底，在2011年被定罪。

醫生一致認為被告病得很重

法官稱他有閲過被告寫給自己的問候卡，以及被告寫給父親的悔過書，但本案是傷人罪案件中最嚴重的一例，傷者年事已高。醫生一致認為被告病得很重，難保被告需要接受多久治療才沒有暴力風險。

認為被告需治療多於懲罰

為了保護公眾和為被告福祉著想，判處無限期醫院令無可避免，不能如被告所願判監。被告聞判後站起說話，法官著辯方律師索取指示。辯方指，被告仍然想坐監，在院所工作賺錢。法官聞言稱，被告需要治療多於懲罰。

案件編號：HCCC 290/2024