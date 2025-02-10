南昌薈街市新鮮牛肉樣本檢出防腐劑　食環署提醒勿買異常鮮紅肉類

食環署食物安全中心今日（10日）公布，從深水埗南昌薈街市一間新鮮糧食店的一個新鮮牛肉樣本，檢出不可在新鮮肉類中使用的防腐劑二氧化硫，正跟進事件。



對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。中心提醒，市民則應向可靠的街市檔戶或新鮮糧食店購買肉類，切勿購買或進食顏色異常鮮紅的肉類。



食環署從深水埗南昌薈街市一間新鮮糧食店的一個新鮮牛肉樣本，檢出不可在新鮮肉類中使用的防腐劑二氧化硫，正跟進事件。（資料圖片）

中心透過恆常食物監測計劃，從深水埗南昌薈街市一間新鮮糧食店檢取該新鮮牛肉樣本進行化驗。結果顯示，樣本含0.0068％的二氧化硫。中心指，正與涉事新鮮糧食店跟進有關違規事項。

根據《食物內防腐劑規例》（第132BD章），在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。

食環署食物安全中心指，正與涉事新鮮糧食店跟進有關違規事項。（資料圖片）

二氧化硫不得用於新鮮或冰鮮肉類 過敏者可能氣喘、頭痛或噁心

二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物，但根據《規例》不得用於新鮮或冰鮮肉類。個別販商為使肉類色澤更鮮明，會違法在肉類中添加二氧化硫。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

中心提醒，業界必須遵守法例規定，不可售賣摻雜二氧化硫的新鮮及冰鮮肉類；市民則應向可靠的街市檔戶或新鮮糧食店購買肉類，切勿購買或進食顏色異常鮮紅的肉類，同時需注意均衡飲食，因為偏食可引致營養不良或攝取過多的化學物。

中心表示會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。