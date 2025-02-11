NJZ歌迷購票變無偶像場質疑門票平台出錯　Cityline：系統無異常

韓國人氣女團NewJeans以新隊名「NJZ」，於3月23日出席在香港亞洲博覽館舉行的ComplexCon。相關演出門票今日（10日）起作獨家優先訂票，不過社交平台有不少帖文指在網站Cityline購買當日門票，竟發現門票並非23日、而是21日無NJZ的場次，質疑系統出錯。



Cityline今日（11日)於網頁發公告指，已根據系統日誌翻查檢閱相關交易記錄，確認沒有發現任何系統異常運作。



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Cityline於公告中指表示，已根據系統日誌翻查檢閱相關交易記錄，並且確認沒有發現任何系統異常運作。Cityline指，客戶可經電郵查詢，並提供詳細交易資料或確認電郵的副本，收到詳情後將仔細調查客人的個案，並配合主辦方作出及時回應。

ComplexCon下月21日至23日舉行，指定信用卡持有人昨日起獨家優先訂購門票，不過，社交平台湧現大量帖文，指在Cityline購票網購入有NJZ演出、3月23日門票，惟收到確認郵件時卻變成無NJZ的3月21日門票，當日有美國音樂製作人Metro Boomin、ＭC Jin（歐陽靖）等。

ComplexCon周一回覆查詢時表示，收到部分粉絲反映懷疑購票異常情況，已即時向門票銷售機構Cityline轉達並要求跟進。ComplexCon稱由於沒有其系統權限，未能直接調查及了解事件起因，引述Cityline表示，承諾會跟進並回覆所有收到的正式查詢。