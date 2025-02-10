NJZ歌迷購票變無偶像場次疑Cityline出錯　ComplexCon ：正等調查

韓國人氣女團NewJeans經歷風波後改名NJZ重新出發，並確認3月23日將參與在香港亞洲博覽館舉行的ComplexCon。



相關演出門票今日（10日）起作獨家優先訂票，疑出現離奇事件。社交平台有不少帖文指在網站Cityline購買當日門票，竟發現門票是並非23日、而是21日無NJZ的場次，質疑系統出錯。



有苦主在主辦方社交平台下留言，主辦方則回應指正等待Cityline回覆。ComplexCon表示，由於沒有Cityline系統權限，未能直接調查及了解事件起因，引述Cityline承諾會跟進並回覆所有收到的正式查詢。



韓國人氣女團NewJeans經歷風波後改名NJZ重新出發，3月23日將參與在香港亞洲博覽館舉行的ComplexCon。（Reuters）

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買3月23日門票看NJZ 收電郵驚訝變成3月21日門票

ComplexCon下月21日至23日舉行，指定信用卡持有人今日起獨家優先訂購門票，可購買1,788元、1,388元及988元門票，火速售罄。

不過，社交媒體Threads、Instagram等，出現大量帖文，指在Cityline購票網購入有NJZ演出、3月23日門票，惟收到確認郵件時卻變成無NJZ的3月21日門票，當日有美國音樂製作人Metro Boomin、ＭC Jin（歐陽靖）等。

MC Jin。（梁碧玲攝）

有樂迷發文指花了半小時才成功購入23日場次門票，惟支付後卻在電郵發現，變成21日場次，「我有冇咁黑仔，我肯定佢系統出錯」，又稱「如果21號同22號根本上就唔使撞入去，都立即買到飛」。

ComplexCon3月21日至23日在香港亞洲博覽館舉行。

ComplexCon3月21日至23日在香港亞洲博覽館舉行，韓國人氣女團NewJeans將參與。

ComplexCon回應歌迷：我哋都等緊cityline回覆

不少人樂迷遇到同樣問題，紛紛到主辦方的Instagram帳戶「complexchinese」貼文下留言，要求主辦方關注「買23號飛變21號飛」問題。該帳戶回覆留言，稱「我哋亦都等待緊cityline嘅回覆」。

ComplexCon回覆查詢時表示，收到部分粉絲反映懷疑購票異常情況，已即時向門票銷售機構Cityline轉達並要求跟進。ComplexCon稱由於沒有其系統權限，未能直接調查及了解事件起因，引述Cityline表示，承諾會跟進並回覆所有收到的正式查詢。

社交平台有不少貼文指在網站Cityline購買當日門票，竟發現門票是並非23日、而是21日無NJZ的場次，質疑系統出錯。（Threads）