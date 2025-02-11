ComplexCon明日改只售NJZ場門票　消委會接9宗投訴涉款近4萬

韓國人氣女團NewJeans以新隊名「NJZ」，於3月23日出席在香港亞洲博覽館舉行的ComplexCon，昨日提供優先訂票，不過有多人在社交平台發文，稱於購票平台Cityline買門票時，網頁顯示的場次日期出錯。Cityline今日否認系統出現異常運作。



ComplexCon今日回覆查詢時重申，由於沒有Cityline系統權限，未能直接調查及了解事件起因。明日原定公開發售所有門票票種，大會稱，下午4時將率先單獨發售以 NJZ 作為當晚 Complex Live! 演唱會 headliner 的 3 月 23 日部分門票，於 Trip.com、Cityline、貓眼和攜程同步開售。明天將不會發售其他日期的門票。大會稱，新安排冀令每位粉絲有更好的購票體驗，並避免同類情況再度發生。



消委會指，截至今日下午5時，共接獲9宗有關投訴，涉及近4萬元。



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Cityline否認系統出現異常運作

ComplexCon下月21日至23日舉行，指定信用卡持有人昨日起獨家優先訂購門票，不過，社交平台湧現大量帖文，指在Cityline購票網購入有NJZ演出、3月23日門票，惟收到確認郵件時卻變成無NJZ的3月21日門票，當日有美國音樂製作人Metro Boomin、ＭC Jin（歐陽靖）等。

Cityline於公告中指表示，已根據系統日誌翻查檢閱相關交易記錄，並且確認沒有發現任何系統異常運作。Cityline指，客戶可經電郵查詢，並提供詳細交易資料或確認電郵的副本，收到詳情後將仔細調查客人的個案，並配合主辦方作出及時回應。

Cityline今日（11日)於網頁發公告指，已根據系統日誌翻查檢閱相關交易記錄，確認沒有發現任何系統異常運作。（Cityline網頁截圖）

改購票安排 明起先單獨發售NJZ演出場次門票

ComplexCon回覆查詢指，Complex Live! 演唱會公開發售門票將分為多個階段，首階段於明日下午4時起，單獨發售以 NJZ 作為當晚 Complex Live! 演唱會 headliner 的 3 月 23 日部分門票，包括$1,788、$1,388 及 $988 門票。門票將於Trip.com、Cityline、貓眼和攜程同步開售。而明日將不會發售其他日期的門票。

至於3 月 23 日第二階段發售及其他日期之門票的發售日期及時間，ComplexCon稱，將會在稍後公布，稱後續消息可留意其社交平台專頁。

ComplexCon又重申，了解到有部分粉絲在購票過程中懷疑發生異常情況，已即時向門票銷售機構 Cityline 轉達並要求跟進。由於沒有Cityline其系統權限，未能直接調查及了解事件起因。

消委會指，截至2025年2月11日下午5時，消費者委員會共接獲9宗有關ComplexCon音樂會門票演出日期有誤的投訴個案，涉及總金額港幣$39,479。