8號風球｜颱風竟被「李氏力場」阻擋急轉彎　天文台正解兩大原因

網民常戲謔本港有「李氏力場」保護，因此每逢有熱帶氣旋襲港，颱風總會急轉彎，就算真的有颱風迎面襲港，風力也迅速減弱。天文台解畫，熱帶氣旋襲港的路徑及強度的確受兩大力牆影響，但絕非「李氏力場」，而是是副熱帶高壓脊，以及台灣、呂宋島的高山。



熱帶氣旋襲港的威力受副熱帶高壓脊及台灣等地型影響。（資料圖片／吳煒豪攝）

副高改變颱風移動路徑

天文台前助理台長梁榮武在天文台《氣象冷知識》節目中解釋，真正影響襲港熱帶氣旋是主要力牆是「副熱帶高壓脊」，又稱太平洋高壓脊或副高。梁榮武指，每逢7月，副高就會增強向西伸延，接近香港。副高一西伸，連颱風也要乖乖聽命：「颱風跟副高相比，就像是小孩子站在一代宗師身旁。颱風會乖乖被副高牽著走，沿著副高外圍走。當副高增強西伸或東退，颱風的移動路徑會跟著改變。」因此，很多本來預計正面襲港的熱帶氣旋亦急轉彎。

梁榮武解釋，香港位於以上兩地的東面，熱帶氣旋由西向東移動時，台灣和呂宋島的地型破壞颱風的結構而減弱：「那邊的山，有三、四個大帽山高度。」（郭健蓮攝／資料圖片）

熱帶氣旋經過台灣和呂宋島後，威力會減弱。（天文台《氣象冷知識》截圖）

台灣、呂宋島高山破壞颱風結構 冷空氣減弱颱風威力

影響颱風的第二度力牆是台灣和呂宋島。梁榮武解釋，香港位於以上兩地的西面，熱帶氣旋由東向西移動時，台灣和呂宋島的地型破壞颱風的結構而減弱。「那邊的山，有三、四個大帽山高度。加上颱風來到華南沿岸時，颱風的環流受陸地影響，間中又有冷空氣或乾燥空氣入侵，都會令颱風減弱。」

雖然本港有兩大力牆庇蔭，但本年已先後有「苗柏」、「洛克」、「天鴿」和「帕卡」四個達八號烈風或暴風信號的熱帶氣旋襲港，其中強颱風天鴿的威力更強至逼使天文台發出今年首個十號颶風信號，颱風對港的影響不容小覷。