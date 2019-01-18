【天文台科普】香港冬季季候風大多由東北而來？全因氣壓差異作怪

（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

「風」主要是因不同地方的氣溫和氣壓有差異而產生，大家熟悉的海陸風現象，是由於陸地與海水的不同日際溫度和氣壓變化而產生的。季候風恍如一個大規模的海陸風現象，然而，季候風的風向有季節週期性變化，而不只是晝夜變化。

冬季季候風的形成，主要是陸地與海洋的增熱和冷卻程度有所不同。冬季時，陸地冷卻快，使其温度比海水温度低，造成陸地上的氣壓比海洋高，空氣便由陸地流向海洋。在冬季，每當有寒潮時，亞洲大陸比南中國海的氣温低，引致氣壓有差異，氣壓梯度力令冷空氣從亞洲大陸高壓中心向南擴散，移向氣壓較低的南中國海。地球自轉時產生的科氏力是垂直於風向，因此改變了風向；在北半球，當空氣由高壓中心向外流動時，科氏力會令空氣向右偏轉，形成順時針方向的旋轉；在南半球，情況則相反，科氏力會使空氣向左偏轉，形成逆時針方向向外旋轉。除了科氏力，風在地球的表面亦會因摩擦力而減慢速度。

如圖一所示，在氣壓梯度力、科氏力和摩擦力的共同作用影響下，冬季季候風一般是從東至北這個象限吹向中國南部，故亦稱為東北季候風 。

圖一：點線是等壓線。R是氣壓梯度力（P）、科氏力（C）和摩擦力（F）的向量總和，冬季季候風在中國南部的盛行風一般是東北風。（香港天文台提供）

原文：為甚麼香港的「冬季季候風」一般稱為「東北季候風」？

作者：香港天文台岑富祥