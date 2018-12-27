聖保羅男女中學儲備不足近「乾塘」　4間直資學校不「富貴」

直資學校往往給外界「富貴」學校的印象，但事實未必如此。各直資學校在校網公布最新年度財政摘要，其中有10間學校累積的營運儲備，相等於超過10個月的營運開支，接近「水浸」；但亦有4間學校累積的營運儲備，不足以應付兩個月的營運開支，未達教育局的最低指標，包括佛教筏可紀念中學、明愛華德中書院、孔聖堂中學及聖保羅男女中學；其中佛教筏可紀念中學的庫房更「見紅」錄得負數。 教育局回覆查詢稱，會密切注意學校最新財務狀況，提供意見及支援，例如協助學校改善財務上的安排、建議辦學圑體注資等，確保學校累積營運儲備符合相關規定。

各直資學校公布最新年度財政摘要，有4間學校累積的營運儲備，不足以應付兩個月的營運開支，未達到教育局的最低指標。（資料圖片）

全港有72間直資學校，教育局規定各校必須每年將學校報告包括財務摘要，上載至學校網頁，不過各項主要開支如獎學金或學費減免，毋須提供具體金額，只會以佔全年整體開支的百分比表達。根據教育局規定，直資學校累積營運儲備上限，不得超過相等於全年12個月營運開支，亦不能少於相等於2個月的開支。

佛教筏可紀念中學財政見紅 累計儲備負0.7個月開支

新一份年度報告為2017/18學年，而披露的經審核帳目為16/17學年，《香港01》翻查各直資學校財政摘要，發現有4間學校的累積儲備少於2個月的營運開支，低於教育局規定，分別是佛教筏可紀念中學、明愛華德中書院、孔聖堂中學及聖保羅男女中學。

當中以佛教筏可紀念中學財政最為嚴峻，16/17學年虧損相等於2.38個月營運金額，累計儲備為負0.7個月營運開支，學校在報告列明，校方在2015/16年度進行校舍大型修葺，工程開支為約210萬元。其次是孔聖堂中學，儲備僅相等於0.82個月營運開支。

明愛華德中書院否認管理不善 未決定是否加學費

明愛華德中書院累積儲備只有1.5個月營運開支，該校回覆查詢時，否認管理不善，強調依足教育局指引運作，亦「無不尋常開支」，解釋財政緊拙的其中一個原因，是學費減免和獎助學金計劃的投放，超過教育局最低要求，佔學費總收入超過10%。他指，學校暫時未決定會否加學費，並指校董會將於明年3月開會商討解決辦法。

教育局回覆查詢時，未有回應是否知悉上述四校情況，僅稱會密切注意學校最新財務狀況，提供意見及支援，例如協助學校改善財務上的安排、建議辦學圑體注資等，確保學校累積營運儲備符合相關規定。

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地利亞百老匯分校「水浸」 校方：已加建教學設施

有直資學校財政緊張，但亦有不少學校「水浸」，數據顯示，有10間直資學校累計儲備超過10個月營運開支，逼近教育局設定的12個月上限，當中以地利亞修女紀念學校（百老匯）累計儲備最為豐厚，相等於11.98個月營運開支。

該校校長羅家志接受《香港01》查詢時表示，學校每年均有盈餘增長，以16/17年度為例，盈餘為0.81個月屬正常水平，由於學校已加入直資十幾年，故累積儲備達到一定水平。

他指，校方一直有善用儲備，例如加建或修葺教學設施。 被問到會否減學費，他稱預計會有轉變，但未有進一步透露詳情。根據教育局資料，學校中一至中三未有收取學費，中四至中六則每級收每月3,000元學費。

另外，保良局香港道教聯合會圓玄小學的累計儲備，亦達到相當於10.9個月營運開支。校長張達鴻解釋，一般學校最大支出為教師薪酬，而其學校的教師團隊較為年輕，故工資未觸及頂薪，薪酬負擔較輕，加上學校規模較細，支出亦不算多，故長年累積超過10個月的營運開支。不過，他指校方未來將會調整教師架構及薪酬，暫未有考慮減學費。