六合彩十大投注站攻略全面睇！半數投注站電腦票3年無中過頭獎　

每周為港人帶來3次發橫財機會的六合彩攪珠，不少人都會特別揀選最多人中頭獎的投注站碰運氣，故此十大旺門(即累積售出頭獎彩票次數最多)投注站份外旺場。不過，揀啱投注站等於擁有「地利」，但尚要「天時」和「人和」配合，即是究竟用「人腦」定「電腦」揀選號碼，以及選擇單式、複式或膽拖等投注方式？ 《香港01》向香港賽馬會取得的資料發現，由2016年至2018年10月11日為止，共有28次頭獎是在十大旺門投注站售出的彩票買中，但當中竟然有一半投注站是買自選號碼的彩票中頭獎，換言之若在這5間投注站買電腦票，以近年走勢來說要捧走頭獎機會，似乎有相當難度！

中環士丹利街投注站3年來5張頭獎彩票，全是自選彩票。(資料圖片)

這5間投注站，包括中環士丹利街、荃灣青山道、沙田好運中心、九龍灣德福及大埔廣場，其中士丹利街和德福分別售出5張和4張頭獎彩票，全是自選號碼彩票。

事實上，綜合28次售出頭獎彩票，20次都是自選號碼彩票，佔總數71%；而十大投注站中，只有上環干諾道西和大埔廣福道投注站在3年來各自售出一張電腦彩票。

至於投注方式方面，揀選6個字的單式彩票共有14次，而7個字或以上的複式彩票則有11次，膽拖方式彩票則有3次(詳見下表)。其中前述的九龍灣德福4張自選號碼彩票，原來全是單式下注，完完全全是「刀仔鋸大樹」。

十大旺門投注站過去3年售出六合彩頭獎彩票投注方式 投注站 地址 2016年至2018年(截至10月11日)售出頭獎彩票投注方式 中環士丹利街 中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖 2016：2複式；2017：1膽拖；2018：2複式 屯門市廣場 屯門市廣場第三期地段277號地下 2016：1複式；2017：3單式、1複式；2018：1單式 觀塘廣場 觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15及M20 2016：0；2017：1單式1複式；2018：1複式 荃灣青山道 青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖 2016：1複式；2017：1單式；2018：0 尖沙咀漢口道 尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下 2016：2單式1複式；2017：0；2018：0 上環干諾道西 上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖 2016：0；2017：0；2018：1單式 沙田好運中心 沙田好運中心商場109B號B三樓 2016：1單式1膽拖；2017：0；2018：0 九龍灣德福 九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖 2016：1單式；2017：1單式；2018：2單式 大埔廣場 安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖 2016：0；2017：1膽拖；2018：0 大埔廣福道 大埔廣褔道158-172號大埔商業大廈地下 2016：0；2017：0；2018：1複式 資料來源：香港賽馬會

六合彩新年金多寶攪珠1月3日舉行

自六合彩號碼由2002年7月4日增至49個後，截至今年12月15日累積出現次數最多的號碼是10號和49號 （達385次）；其次是22號（381次）及9號（378次）等。

至於歷來六合彩最高的頭獎獎金，是2013年12月10日的攪珠，該期頭獎一注中，頭獎獎金為90,951,590元。

此外，六合彩新年金多寶攪珠定於明年1月3日舉行，12月27日接受投注，馬會把6000萬元金多寶撥入是期攪珠，估計頭獎基金高達8000萬元，是六合彩頭獎最高派彩第三位。