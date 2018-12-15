【工展會2018】市民瘋搶平貨　廣州客經港珠澳大橋來港買5支食油

第53屆工展會今日（15日）11時正式開幕，不少店舖推出優惠項目，有市民早於開幕前到達現場，更於11時正一刻直衝到店舖前希望買得心頭好。 現場有來自廣州的旅客，專程經港珠澳大橋來港到工展會購物。她更於早上8時便到場排隊，最後以300多元購得5支食油。

工展會推多項優惠，包括價值逾千元、僅售80元的福袋。（余俊亮攝）

除以優惠價80元出售的福袋、電器等用品外，不少店舖推出優惠商品，如以1元購買奶茶、湯包等。不過由於名額有限，於正式開幕前已有近百人在場外等候，蓄勢待發，一到早上11時正，眾人直衝到心儀的店舖購買優惠商品。

珠海客入場即掃食油

來自廣州的旅客周小姐，於昨日經由港珠澳大橋到港，一心打算到工展會購物及探親。她稱今早8點多便到場等候，以300多港元購買5支刀嘜牌套裝食油，其後買了朱古力等零食。她稱預計在工展會消費約數千元，認為利用大橋到港方便快捷，明年會再來。

從珠海過來的張女士，入場沒多久就買了12支食用油。她表示，今天一早就和丈夫一起乘坐過境巴士，經港珠澳大橋來到港再到工展會，這是她第三年來到逛工展會。在張女士約24吋的行李箱裡，共有12支900毫升的獅球麥芥花食用油，價錢一共198元。問到為何要來香港買食用油，她說價格上的考慮並不多，也沒有特定計劃在工展會花多少錢，但覺得香港的油「比較好」。

張女士入場不多久就買了12支食用油。（袁澍攝）

另一邊廂，有市民衝到賣米的店舖，成功以第一名花9元購買一包5公斤的金鳳頂級泰國香米。他獲不少記者圍着追訪買得心頭好的感受，他隨時表示須趕往下站購買，更稱「你哋唔好阻住我」，最後抱著大米離去。賣米店舖稱，該批有優惠的30包5公斤米於5分鐘內售罄。

黃女士亦早於開幕前到場排隊，一開幕便直衝到藥材店，成功以10元購買鱷魚肉。她稱主要用作自用煲湯，部分則會轉贈予朋友。她往年亦到工展會「掃平貨」，認為今年80周年的優惠與過往相若。