港大法律學院新院長候選人雙雙落敗　料須重新展開物色程序

香港大學法律學院院長何耀明任期明年中屆滿，遴選委員會早前選出兩位候選人，分別是內地成長的澳洲悉尼大學法律學院教授凌兵，和英國籍的澳洲昆士蘭大學法學院副院長（研究）Simon Bronitt。不過據了解，早前遴選委員會未能就新院長人選達到一致共識，暫決定不向校委會作出推薦，料需要重新展開物色程序，但未有訂下時間表。

據了解，早前港大法律學院遴選委員會未能就新院長人選達到一致共識，暫決定不向校方作出推薦。（資料圖片）

兩人選曾與學生會面交流

港大法律學院院長何耀明任期於明年6月屆滿，他去年底決定不再續任，但會繼續留任為法律系教授。校方年初成立遴選委員會，經過逾半年時間，9月終物色到凌兵及Simon Bronitt，兩人先後與學生會面交流。

兩人在會上均認同學者享有自由實踐公民權利及抱持不同政治理念。凌兵亦曾指，一旦擔任院長，會加強中國法學研究和法律系學生北上交流機會。

不過，據了解，遴選委員會一直就最終人選意見分歧，由於未能達到一致共識，故決定暫不向校委會推薦人選，預計需另覓人選，重新展開物色程序。

香港大學回應稱，期望下一任的法律學院院長在專業範疇内為全球最優秀的候選人，雖然之前的遴選程序已有一些符合條件的候選人，但會繼續開展全球招聘，直至找到合適的人選爲止。

內地出生的凌兵，90年代曾任香港城市大學法律學院助理教授，後升至副教授及副院長，2005年「過檔」香港中文大學開辦法律學院，曾出任為副院長，其後轉到澳洲悉尼大學擔任教授至今。他專門研究國際法和中國合同法。

至於英國籍、澳洲昆士蘭大學法學院副院長（研究）Simon Bronitt則專門研究刑事司法及人權法，在該校任教4年。