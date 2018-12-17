沙螺洞保育工作受阻逾月　村民身軀擋推土機　要求發展商賠丁屋

有「蜻蜓天堂」美譽的大埔沙螺洞發展與保育問題糾纏近40年，去年政府與發展商達成「非原址換地」協議，暫露曙光。不過，環團綠色力量於當地展開的保育工作卻屢受村民阻撓，包括以粗言穢語辱罵、人肉阻擋推土機，環團稱不知村民動機，亦屢次報警不果。保育工作至今已擱置逾一個月，恐無限期擱置。有村民反指環團與土地擁有人沙螺洞發展公司疑勾結，要求發展公司兌現興建丁屋的承諾。環團否認。 環保署未有明確回應會否介入調停，反指綠色力量有責任落實保育。

村民闖入屬保育範圍的私人土地，並坐在工程車阻止工程人員進行保育。（綠色力量提供）

綠色力量早前獲「環境及自然基金」撥款近850萬元，展開為期兩年的《自然保育管理協議計劃》（下稱《管理協議》），協助復修大埔沙螺洞生態環境。綠色力量總監鄭睦奇透露，保育工作自上月2日起受阻，包括有村民叫囂、於村內掛出橫額、坐在推土機上、以粗口侮辱環團，高峰時更有上十名村民聚集，甚至報警控告環團擅闖私人土地及破壞環境，令受僱的工人被迫停工。

鄭睦奇解釋，環團目前的工作是清除雜草及執垃圾，已諮詢相關政府部門意見，毋須申請。對於村民指責環團未有「開工紙」，鄭睦奇稱環保署有向環團提供內部文件，惟涉招標內容，不可公開。

村民：環團動工即報警

其中一位有份阻擋環團開工的村民是沙螺洞村民權益會會長張偉國，他承認村民阻止環團的保育工作。「我們會每日輪流守著農田，如果他們（綠色力量）一開工，我們就報警！」意味綠色力量的保養工作將無限期擱置。村民的動機源於沙螺洞發展公司曾承諾村民會興建丁屋補償，但其後雙方都新簽合約替代原有方案，張偉國堅稱，當日負責簽約的村長未能代表村民。面對此僵局，張偉國坦言會繼續留守，村民亦有意於明年復耕，再種油菜花。

鄭睦奇回應說，村民對《管理協議》存嚴重誤解，他們已多番向村民解釋保育工作不會改變土地業權，牽涉經費亦是實報實銷，與沙螺洞發展公司無關，但村民一概不信，對此感到可惜。

為期兩年的《計劃》包括需復修生態濕地和人工沼澤，鄭睦奇就，由於工序涉及翻土，宜於旱季進行，否則泥土會被雨水沖到河道，影響生態。若趕不及於三月前竣工，意味即個整個保育工作會延遲一年。綠色力量會研究採取法律行動。

村民在主要通道旁掛上多幅橫額，抗議綠色力量的保育工作。（綠色力量提供）

環保署：環團有責任落實保育

環保署沒有直接回應會否介入調停，但指綠色力量在沙螺洞進行所倡議的自然保育管理計劃時，除了須取得土地擁有人或其租戶的管理權，亦有責任落實其建議的方案，盡力與當地村民及有關持分者等取得共識，並確保所提出的生境復修和保育管理等工作符合法例要求及取得所需批准。該署發言人續指，政府一直與獲撥款資助的非政府機構保持聯繫，跟進計劃的落實情況，若任何機構的計劃有變或進度未如預期，政府將按實際情況及根據環保基金《申請指引》處理。