強生被指47年前已知爽身粉含致癌物　藥劑師：挖掘滑石時或有石棉

路透社周五（14日）報道指，強生早在1971年，即47年前已從內部測試得知其產品含有石棉，但未有向監管當局報告，一直隱瞞事實。強生今日（15日）否認指控，直斥文章是片面、錯誤及具煽動性，強調已應監管機構要求，全面及公開提供了所有相關信息，而監管機構亦有測試該公司化妝品用滑石粉的礦石和加工後的滑石粉，結果均顯示沒有發現含石棉。 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，滑石的挖掘過程或會有石棉，但最重要是，產品的純化過程需要把石棉篩走。

強生爽身粉被指含致癌物，但公司已強烈否認。（資料圖片）

美國密蘇里州法院在今年7月裁定，強生需要向22名因使用強生爽身粉而患卵巢癌的女士賠償46.9億美金，是強生迄今為止在滑石粉產品致癌官司中面臨的最大賠償。路透社則翻查強生訴訟的法庭文件顯示，強生至少由1971年起，已曾在內部測試發現爽身粉的滑石粉原料及製成品內，含有少量透閃石，屬致癌物石棉，強生未有就事件通知監管部門。受報道影響，公司在周五（14日）的股價暴跌10%，市值蒸發近400億美元。

強生今日則發聲明指強生嬰兒爽身粉不含石棉，又指其律師向路透社提供數百份文件，亦直接回答了數十個問題，以糾正錯誤和虛假的信息，但路透社拒絕會見其代表。聲明指文章忽略了其一直使用業內最先進的檢測方法，來確認化妝品用滑石粉不含石棉及產品中的原料亦曾被監管機構測試，證實安全。

醫生：小朋友不需要用爽身粉保持乾爽

香港天氣潮濕，除家長會用爽身粉讓嬰兒的臀部保持乾爽，亦會有年輕人用爽身粉去頭油，讓頭髮看似乾爽。中大兒科學系教授韓錦倫卻表示，小朋友實在不需要用爽身粉保持乾爽，他強調小朋友身體應該保持濕潤，用爽身粉不但令小朋友皮膚濕潤度減低，更有機會吸入爽身粉。

此外，家長主要在嬰兒的臀部上用爽身粉，保持乾爽，避免引起尿布疹。韓錦倫就指，尿布疹顧名思義要有尿布才會有疹，所以減少用尿布包裹臀部已經可以避免尿布疹，「每日一個鐘都好，越多越好」。他指家長或感不便，但強調小朋友便溺後，用清水輕輕清潔即可，切勿用含酒精的清洗液，否則會令小朋友出現敏感。