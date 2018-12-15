小小發明家多計仔　用3D打印及物聯網研發實用產品獲獎

由仁濟醫院董事局主辦的「第六屆香港國際學生創新發明大賽」，吸引73間本地及國際學校參加，參賽作品逾431件，總評、公開展覽及頒獎典禮今（15）於數碼港舉行。初小組發明獎金獎包括「薯片掏出器」及「智慧巴士站和街燈」，高小組發明獎金獎包括「你吃藥了嗎」、「空置座位探測器」、「幼兒防翻椅裝置」、「防盜螺絲」等。而仁濟醫院陳耀星小學、仁濟醫院蔡衍濤小學及東華三院王余家潔紀念小學則勇奪優秀創新發明學校大獎。

「智能垃圾桶」利用物聯網，通知清潔工人清潔。（馮家淇攝）

今屆比賽對象為全港小學生，分為初小及高小組別，共吸引73間來自本地及國際學校參加，參賽作品逾431件，均是歷屆之冠。初賽評審於12月1日完成，最後選出56件本地入圍作品，連同20件來自國際隊的作品進入總評。

智慧城市聯盟創辦人、榮譽主席及督導委員會主席葛珮帆議員獲邀擔任主禮嘉賓，她致辭時表示，參加者小小年紀已懂利用科學知識及創意研發產品，可見學生在科學發展具有潛能。她又指，創新研究和應用將主導未來社會的發展，培育新一代孩童認識及運用新科學、新科技以創建未來的智慧城市，已成為全球教育的大趨勢。

3D打印協助研發

3D打印技術愈趨成熟，學生研發時亦有應用相關技術。仁濟醫院蔡衍濤小學學生發明的「智能垃圾桶」及「防盜螺絲」，就是以3D打印製成，分別獲得高小組發明獎銅獎及金獎。

仁濟醫院蔡衍濤小學關曉諾發明「防盜螺絲」。（馮家淇攝）

垃圾桶快滿 透過物聯網通知清潔工清理

「智能垃圾桶」由唐天之、林學銳及王驥呈同學發明，他們留意到垃圾桶常爆滿，惹來蛇蟲鼠蟻，清潔工人來不及清潔，因此想到在垃圾桶增設感應器，當垃圾累積到某個高度，感應器會透過物聯網（IoT），短訊通知清潔工人及時清潔。指導老師張老師指由構思到製作約半個月，學校設有編程班，學生運用在班上學習的技巧，自行設計模型，又指3D打印獨特性較高，以後會多加利用技術研發。

「防盜螺絲」的發明者關曉諾在公園看到共享單車的坐位被偷走，甚至自己都有被偷單車零件經驗，於是利用3D打印技術，設計不同形狀螺絲，配合開鎖模，防止小偷偷走配件。他從構思到製作約一個月，因不熟悉軟件操作，曾失敗數次，但經不斷探索及詢問老師，終研發出「防盜螺絲」。

唐天之（圖左）及王驥呈（中）發明「智能垃圾桶」。（馮家琪攝）

關曉諾利用3D打印技術，設計「防盜螺絲」。（馮家淇攝）

曉諾同時榮獲「小發明家獎」，他從四年級開始參加發明比賽，經驗豐富，指平日常看新聞及課外書，發掘生活問題。曉諾正預備升中試，他指會平均分配時間，利用空餘時間研發，希望將來能修讀工程科目。

今次比賽共73間學校、逾431件發明品參選。（馮家淇攝）