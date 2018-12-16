羅致光指服務券只套用於小學課餘託管服務　倡增0至3歲託兒資助

幼兒及小童的課餘託管服務向來需求甚殷。勞福局局長羅致光今日（16日）發表網誌指出，現行的「課餘託管收費減免計劃」以配額制為基礎，有部分中心的配額未能全數滿足地區需要，故此考慮用服務券形式，令有關資源更靈活地滿足有關需求。但他重申，服務券並不套用於幼稚園學生課餘託管，以及0至3歲幼兒日間託兒服務。

勞福局局長羅致光（資料圖片）

重申服務券只套用於小學課餘託管服務

勞福局局長羅致光今日以「更多社會資本有待發展與發掘」為題撰寫網誌。他提到，關愛基金於2017年設立項目增加資助的課餘託管名額，並盼可於3年內達至滿足需求的水平。由於現行推行的「課餘託管收費減免計劃」以配額制為基礎，有部分中心的配額未能全數滿足地區需要，故此考慮以服務券形式，令有關資源更靈活地滿足有關需求。

不過，他重申，服務券並不套用於幼稚園學生課餘託管，以及0至3歲幼兒日間託兒服務。

羅致光指，料把幼稚園均改成長全日的獨立幼兒中心暨幼稚園，不會得到社會人士認同，亦非政府政策。（資料圖片） 0至3歲託兒服務 政府擬將資助比例提升至40% 他解釋，由於就0至2歲的育嬰服務，私人巿場基本上不熱衷，而其資助名額嚴重短缺，因此政府有責任增加相關資助名額，以助有需要的家庭照顧幼兒。然而，非政府機構提供的服務收費偏高，政府除了將資助比例由現時的20%提升至40%外，亦需要優化「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」，以學費減免的方式為有需要的家庭提供資助，以減輕其經濟負擔，但強調服務並非以服務券形式推行。 另外，他提到外界建議增加長全日的獨立幼兒中心，為3至6歲幼稚園學生提供課餘託管服務。羅表示，同意要增加相關中心的數量，惟建立需時，以及兼顧協助有需要的家庭提供課餘託管，因此相信把幼稚園均改成長全日的獨立幼兒中心暨幼稚園，不會得到社會人士認同，亦非政府政策。

羅致光：社區及鄰舍層面上仍有大量社會資本可被開發

政府將在2019至2020年逐步改善資助幼兒中心的幼兒工作員人手比例，為0至2歲及2至3歲，由1:8及1:14分別提升至1:6及1:11。他坦言，在未來兩年整體須增聘三成人手以達指標，「事實上，我不是很有信心做得到。」他續說，在社區及鄰舍層面上仍有大量社會資本可被開發，以目前幼兒照顧服務的需求來看，發展及善用社會資本實有迫切的需要。