眼科醫生：眼細、眼大或是眼疾先兆　微創手術可解決問題

眼睛是靈魂之窗，故從小至大必須要好好保護，否則會嚴重影響日常生活。有眼科醫生指出，原來經常戴隱形眼鏡、化妝，可能致眼瞼下垂，長遠除影響外觀，更可導致視野收窄、散光加深。 另外，眼睛過大過細、眼凸凸，都可能是眼眶病的先兆，當眼球暴露過多，有可能容易出現引致角膜損傷、潰瘍，甚至出現繼發性青光眼等問題。眼科醫生表示，現時的新式微創手術，可提升手術準繩度，而一般表面上不會留下疤痕，較傳統手術的效果更好。

眼科醫生表示，現時的新式微創手術，可提升手術準繩度，而且一般表面上不會留下疤痕，較傳統手術的效果更好。（盧翊銘攝）

香港眼科整形學會候任主席余珊表示，雙眼較以往細、眼耷耷、雙眼不對稱等，都可能是眼瞼下垂的症狀，單靠割雙眼皮或一般注射治療，可能治標不治本，更可能導致永久損害提吊上眼皮的提瞼肌組織。她又稱，不少人希望藉割雙眼皮，改善眼細問題，但如沒有經眼科專科醫生詳細檢查及評估，可能會有反效果。

余珊又指，有數據顯示，後天性眼臉下垂患者多為成年人，當中又以女性居多，估計與女士經常化妝、戴隱形眼鏡有關。她續指，臨床所見眼瞼下垂有年輕化趨勢，有病人僅20歲，就因長期戴隱形眼鏡，而出現眼皮肌肉老化，長遠可能導致視野收窄、散光加深。

香港眼科整形學會主席莊金隆表示，如有眼睛過大、眼突突、眼白外露﹙三白眼或四白眼﹚等，可能是眼眶病的警號。（黃偉倫攝）

眼球暴露過多易致角膜潰瘍

另外，社會上不少人認為眼大大才是漂亮，但香港眼科整形學會主席莊金隆表示，如有眼睛過大、眼突突、眼白外露﹙三白眼或四白眼﹚等，可能是眼眶病的警號，因為甲狀腺病上眼、深近視或腫瘤都有可能導致眼凸。

他續稱，當眼球暴露過多，可能容易出現眼乾、角膜損傷、潰瘍，甚至繼發性青光眼等問題。

莊金隆表示，一般會按照凸眼的嚴重程度，再採取相應治療，如病情屬活躍漸進期，醫生會先以類固醇注射、眼眶放射治療及免疫抑制劑等藥物治療，以紓緩患者不適。

他又指，凸眼嚴重者原本或需要在眼皮直接開刀，但現時的微創手術，則已發展到可以經鼻腔放入內窺鏡及手術工具，將眼眶部分骨頭敲碎，或從結膜切口，病人皮膚表面不會留下傷口，就可修正問題。