機管局：聖誕新年航空公司加108班機　赴札幌、台北、名古屋最多

機場管理局宣布，香港國際機場在聖誕及新年假期將踏入旅遊高峰期，多間航空公司將加開合共108班機應付需求，當中以前往日本札幌、台北及日本名古屋最多。機管局會與各業務夥伴及機場同業緊密合作，確保機場運作暢順。 此外﹐機場11 月的客運量錄得穩健增長，總共接待600 萬人次旅客，較去年同月增加 1%。而飛機的升降量亦較去年同月上升 1.5% 至逾 3.5萬架次；貨運量及航空郵件量則輕微下跌 2% 至 46.6萬公噸。

機場客運大樓以聖誕布置及連串節日活動，與旅客共慶佳節（機管局提供圖片）

機管局今日（16日）表示，香港國際機場 11 月的客運量錄得穩健增長，共接待旅客 600 萬人次，較去年同月增加 1%。飛機升降量較去年同月上升 1.5% 至 35,445 架次；而貨運量及航空郵件量則輕微下跌 2% 至 466,000 公噸。

客運量在 11 月錄得穩健增長，主要是因為受訪港旅客量較去年同月上升 4% 。本地居民外遊人數在 11 月亦錄得 2% 增長，其中以往來日本及北美洲的客運量增幅最為顯著。

而貨運方面，機場於 11 月的進口及出口貨運量分別減少 3% 及 4%，在主要貿易地區中，往來歐洲及內地的貨運量跌幅最為明顯，但轉口貨運量則錄得 3% 的溫和增長。

機管局機場運行執行總監吳自淇表示，現時預計機場在聖誕及新年假期將會進入旅遊高峰期。在這段期間，多家航空公司將加開共 108 班客運航班，以應付急升的旅遊需求，當中以日本札幌、台北及日本名古屋為最受歡迎的航點。

此外，香港國際機場客運大樓以聖誕布置及連串節日活動，與旅客共慶佳節。由昨日起，客運大樓的不同地點將化身成舞台，讓來自世界各地的旅客感受歡欣節日氣氛。在開幕表演中，合唱團「Santa Mama」與寶山幼兒園的學童於一號客運大樓接機大堂攜手頌唱一系列聖誕經典歌曲；於節日期間亦有來自香港演藝學院、機場同業、中小學，以及其他團體的精彩演出。